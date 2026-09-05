Podzim 2026 přeje barvě, které jsme se doma roky báli. S béžovou vypadá překvapivě luxusně

Ještě před několika lety by se mnoho lidí výrazné vínové na větší ploše spíše vyhnulo. Je tmavá, sytá a při nevhodném použití dokáže místnost opticky zatížit. Současné interiéry s ní ale zacházejí jinak. Místo lesklého nábytku a těžkých kombinací, které mohou připomínat zařízení z minulých desetiletí, se objevuje na matných kuchyňských skříňkách, čalouněných křeslech, čelech postelí nebo jedné výrazné stěně. Dobře funguje také samostatný kus nábytku v jinak klidné místnosti. Vínová totiž dokáže vytvořit přesně to, co čistě neutrálním interiérům někdy chybí, tedy hloubku a výraznější kontrast. Proto se v roce 2026 stále častěji objevují interiéry postavené na bohatších zemitých odstínech namísto místností zařízených pouze v bílé, šedé nebo jednolité béžové.
S béžovou ztrácí svoji těžkost
Jednou z nejbezpečnějších kombinací je přitom vínová s teplou béžovou, smetanovou nebo světle taupe. Béžová nechá tmavou barvu vyniknout, ale současně ji opticky zjemní. Místnost proto nemusí působit temně ani přezdobeně. Dobře může fungovat například béžová sedačka s vínovým křeslem, světlá ložnice s vínovým čelem postele nebo krémové stěny doplněné tmavě červenou komodou. Důležitý je odstín samotné vínové. Elegantněji obvykle působí tlumené tóny připomínající burgundské víno než jasná červená. K nim lze přidat tmavší dřevo, kámen, len, vlnu nebo mosazné detaily. Právě kombinace matných povrchů a přírodních materiálů pomáhá tomu, aby výsledek nepůsobil okázale.
Největší chyba je snažit se sladit úplně všechno
Vínová funguje nejlépe tehdy, když v místnosti dostane jasnou roli. Pokud se stejný odstín objeví současně na stěně, závěsech, koberci, pohovce i drobných dekoracích, může být prostor rychle přehlcený. U běžného bytu je proto praktičtější ponechat většinu zařízení v teplých neutrálních tónech a vínovou použít jako jeden výrazný prvek nebo ji zopakovat pouze na několika místech. Kdo se tmavé barvy bojí, nemusí přitom začínat přemalováním celého pokoje. Vínové křeslo, jídelní židle nebo čelo postele dokážou charakter místnosti změnit podstatně více než sada drobných sezónních dekorací. A právě v tom je její současná síla. Na podzim 2026 už vínová nemusí znamenat těžký interiér. Ve správné společnosti dokáže naopak obyčejnou béžovou posunout k mnohem výraznějšímu a sofistikovanějšímu výsledku.