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Proč je Antarktida nejextrémnější místo na Zemi: Nejchladnější, nejsušší, největrnější a nejvyšší. Antarktida sbírá rekordy z jednoho překvapivého důvodu

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Antarktida je místo, kde se několik světových rekordů sešlo na jediném kontinentu. Je nejchladnější, nejsušší, největrnější a zároveň průměrně nejvýše položenou pevninou Země. Pod ledem ukrývá skutečné hory, kaňony i rozsáhlé oblasti ležící pod hladinou moře, zatímco na povrchu mohou teploty klesnout hluboko pod −80 °C. Vítr dokáže několik dní bičovat pobřeží rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu a v některých částech vnitrozemí spadne za celý rok méně vody než v mnoha horkých pouštích.
Proč je Antarktida nejextrémnější místo na Zemi: Nejchladnější, nejsušší, největrnější a nejvyšší. Antarktida sbírá rekordy z jednoho překvapivého důvodu

Proč je Antarktida nejextrémnější místo na Zemi: Nejchladnější, nejsušší, největrnější a nejvyšší. Antarktida sbírá rekordy z jednoho překvapivého důvodu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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