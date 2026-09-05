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U našich sousedů se rychle šíří nápadně velký pavouk: Nejčastěji ho lidé vídají na podzim

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Dennívýzva
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Pavouk, který svou velikostí dokáže vyděsit i lidi bez výrazného strachu z pavouků, rozšiřuje svůj výskyt v sousedním Rakousku. Slíďák tatarský se nově objevuje také ve Štýrsku a právě začátek podzimu zvyšuje šanci, že se s ním lidé setkají poblíž obydlí.
U našich sousedů se rychle šíří nápadně velký pavouk: Nejčastěji ho lidé vídají na podzim

U našich sousedů se rychle šíří nápadně velký pavouk: Nejčastěji ho lidé vídají na podzim

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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