U našich sousedů se rychle šíří nápadně velký pavouk: Nejčastěji ho lidé vídají na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U našich sousedů se rychle šíří nápadně velký pavouk: Nejčastěji ho lidé vídají na podzim
Oranžové dýně, žluté listí a dekorace v barvě skořice bývaly téměř povinnou součástí podzimního interiéru....
Ještě v srpnu mohly balkonové květiny potřebovat vodu každý den. S příchodem září se ale podmínky mění a po...
Od ledna 2026 stojí hotovostní výplata důchodu přes Českou poštu 94 korun za každou splátku. Za rok tak...
Obyčejná cesta na ostružiny skončila bolestivými puchýři na celé paži. Žena z Walesu se nevědomky dotkla...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →
- Včelí úl funguje jako detoxikační síť. Když přestane stačit, královna přesune pesticid do vlastních vajíček
- Hmyz kdysi vypadal jako tvor mezi dvěma světy. Měl šest nohou, ale na břiše mu stále zůstávala „pádla“ do vody
- Z tajícího ledu uniká super-antrax. Je starý tisíce let a medicína na něj nemá zbraně
- Liberecká zoo dělá tečku za chovem slonů, poslední slonice Bala míří do nového domova