Nova Cinema v neděli ve 20:00 odpálí kultovní akční fantasy klenot. Kdo ho neuvidí, udělá životní chybu

Neděle večer. Pohodlně se usadíte na gauči, ovladač v ruce, a hledáte ten správný film, který vás vtáhne do jiného světa. Chcete akci, chcete napětí, chcete něco, co vás přikove k obrazovce a nenechá vydechnout. Představte si temný fantasy příběh o muži, který uzavřel smlouvu s ďáblem samotným. Astronomický rozpočet přes 100 milionů dolarů, kultovní hollywoodská hvězda v hlavní roli a vizuální efekty, které i dnes berou dech. Jenže co přesně se skrývá za plamenným spektáklem? A proč hlavní hvězda musela hladovět a nosit na place voodoo masku?
Krutá daň za záchranu otce
Smlouva s ďáblem se nedá zrušit a cena za záchranu blízkého je vždy extrémně vysoká. Hlavní hrdina, legendární motocyklový kaskadér, nese na své duši temné břemeno z mládí. Jakmile slunce zapadne a stíny se prodlouží, stává se z něj plameny ošlehaný pekelný lovec odměn, který na svém ohnivém stroji pronásleduje uprchlé démony.
Dokáže se však vzepřít svému osudu, když se na scéně objeví samotný syn ďábla s plánem uvrhnout svět do věčné temnoty? Diváci se mohou těšit na strhující podívanou plnou temné atmosféry a nekompromisní akce. Snímek nabízí jedinečný mix napětí a vizuálních efektů, které i po letech dokážou diváka přikovat k obrazovce.
Mýtus o digitálním těle a brutální realita
Kolem natáčení tohoto vizuálně specifického snímku dodnes koluje řada mýtů. Tím největším je údajný digitální podvod ohledně neuvěřitelně vysekané postavy hlavní hvězdy v jedné z klíčových scén bez trička. Fanoušci masivně šířili zprávu, že hercův dokonalý pekáč břišních svalů byl kompletně vytvořen pomocí CGI triků.
Pravda je však mnohem drsnější a ukazuje na neuvěřitelné odhodlání hlavního představitele. Ve skutečnosti šlo o výsledek čtyřhodinového denního tréninku a drastického hladovění v den natáčení. Slavný herec tehdy jedl pouze cukrovou kukuřici, aby jeho svaly pod kůží maximálně vynikly.
Počítačová grafika byla v této scéně sice použita, ale s naprosto opačným záměrem. Grafici museli digitálně odstranit jeho skutečné tetování na paži, které paradoxně zobrazovalo právě hořící lebku. To by totiž v danou chvíli nedávalo smysl pro jeho postavu.
Odhalení tajemství: Nicolas Cage jako Ghost Rider
Nyní je čas odhalit karty. Tímto odhodlaným hercem nebyl nikdo jiný než oscarový Nicolas Cage a oním temným akčním fantasy hitem je Ghost Rider z roku 2007, který režíroval Mark Steven Johnson. Nicolas Cage je tak obrovským fanouškem komiksů, že si své umělecké jméno zvolil podle marvelovského hrdiny Luka Cage.
Mít na paži vytetovanou hořící lebku své budoucí pekelné identity bylo sice stylové pro jeho osobní život, ale pro maskéry filmu to znamenalo každodenní noční můru. Před každou scénou museli toto tetování složitě zakrývat make-upem, protože by nedávalo smysl, kdyby Johnny Blaze nosil na těle tetování své budoucí pekelné podoby.
Cageova posedlost rolí šla ale ještě dál. Aby se na place dokázal dokonale vžít do role démonického jezdce, nosil během natáčení scén, kde měla být jeho hlava nahrazena CGI lebkou, strašidelnou voodoo masku. Obličej si navíc maloval jako členové blackmetalových kapel, čímž spolehlivě děsil celý štáb i své herecké kolegy.
Rentgen vlastní lebky a odkaz na legendu
Samotná hořící lebka Ghost Ridera přitom nebyla žádnou generickou 3D šablonou z databáze efektů. Tvůrci vytvořili digitální model lebky na základě přesného 3D rentgenového skenu skutečné lebky Nicolase Cage. Díky tomu pohyby hlavy pekelného jezdce dokonale odpovídaly reálnému hereckému projevu hlavní hvězdy.
Vedle Cage se ve filmu objevil také legendární Peter Fonda v roli Mefista. Jeho obsazení bylo záměrným odkazem na kultovní motorkářský film Bezstarostná jízda z roku 1969, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí. Tímto obsazením tvůrci vzdali hold klasické motorkářské mytologii a potěšili milovníky silných strojů.
Astronomický rozpočet
Produkční rozpočet filmu v roce 2007 činil úctyhodných 110 milionů USD. V přepočtu na hodnotu amerického dolaru v roce 2026, která zohledňuje kumulativní inflaci přibližně 55 procent, by dnes produkce tohoto snímku stála zhruba 170 milionů USD, což odpovídá asi 4 miliardám korun. To z něj činí ekvivalent dnešních největších komiksových blockbusterů. Celosvětově pak film v kinech utržil solidních 228 738 393 USD.
Kdy a kde pekelnou jízdu naladit?
Pokud si chcete tento jedinečný nostalgický zážitek připomenout a vychutnat si pekelnou jízdu na vlastní oči, máte ideální příležitost. Snímek se vrací na televizní obrazovky. Nalaďte si stanici Nova Cinema v neděli 6. září 2026 ve 20:00.
Pokud byste nedělní jízdu nestihli, stanice nabízí také ranní reprízu, a to v pátek 11. září 2026 v 6:45. Připravte se na pořádnou dávku plamenů, řvoucích motorů a nezaměnitelného herectví Nicolase Cage. Řekněte nám – máte rádi filmy, kde hlavní hvězda jde až na hranu fyzických možností? Nebo preferujete čistě digitální kouzla?
Zdroje článku: Ghost Rider (2007 film) - Wikipedia, theactionelite.com, screenrant.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá