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Nova Cinema v neděli ve 20:00 odpálí kultovní akční fantasy klenot. Kdo ho neuvidí, udělá životní chybu

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Představte si muže, který upsal svou duši samotnému vládci pekel, aby zachránil život milovaného otce. Když se snese noc, jeho lidská schránka mizí a mění se v děsivého pekelného lovce na ohnivém stroji.
Nova Cinema v neděli ve 20:00 odpálí kultovní akční fantasy klenot. Kdo ho neuvidí, udělá životní chybu

Nova Cinema v neděli ve 20:00 odpálí kultovní akční fantasy klenot. Kdo ho neuvidí, udělá životní chybu

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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