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Václav Neckář se loučil s jediným synem: Zdrceného zpěváka museli na pohřbu podpírat

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Zpěvák Václav Neckář (80) prožívá jedno z nejtěžších období svého života. Ve věku 82 let se musel rozloučit se svým jediným synem Václavem Neckářem mladším (†51), který zemřel 24. srpna po krátké nemoci. Poslední rozloučení bylo plné emocí a zdrceného zpěváka museli jeho blízcí podpírat.
Václav Neckář se rozloučil s jediným synem

Václav Neckář se rozloučil s jediným synem

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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