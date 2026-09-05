Při sběru ostružin se otřela o obyčejně vypadající rostlinu. Kůže jí začala hořet a následky může mít roky

Pětapadesátiletá Sue Harris ze Swansea vyrazila na sběr ostružin v oblasti Mayals, když se rukou otřela o rostlinu, které v tu chvíli nevěnovala větší pozornost. Později se ukázalo, že šlo o bolševník obecný, latinsky Heracleum sphondylium. Následky se neprojevily jako obyčejné podráždění po kontaktu s rostlinou. Na paži se postupně objevila výrazná vyrážka a dlouhé bolestivé puchýře. Lékař ženě doporučil chránit postižené místo před sluncem několik měsíců a po dobu následujících let používat výrazně vyšší ochranný faktor. Právě kombinace rostlinných šťáv a slunečního záření může totiž způsobit mnohem závažnější reakci, než by člověk podle prvního kontaktu očekával.
Za problémem stojí látky ze skupiny furanokumarinů. Po jejich kontaktu s pokožkou může následné působení ultrafialového záření vyvolat takzvanou fytofotodermatitidu. Kůže zčervená, pálí a v závažnějších případech se tvoří rozsáhlé puchýře připomínající popáleniny. Reakce přitom nemusí nastoupit okamžitě a člověk si tak často vůbec nespojí pozdější potíže s rostlinou, které se dotkl o několik hodin dříve. Po zahojení může zůstat změněná pigmentace a pokožka může být dlouhodobě citlivější na sluneční záření. Ještě výraznější riziko představuje bolševník velkolepý, jehož fototoxická šťáva může vyvolat velmi silné kožní reakce a opakovanou citlivost na slunce i po delší době.
Bolševníky nejsou problémem pouze ve Velké Británii. V Česku běžně roste domácí bolševník obecný a na řadě míst se vyskytuje také invazní bolševník velkolepý. Právě druhý jmenovaný je nápadný svými rozměry. Dospělá rostlina může dorůstat několika metrů, má mohutný dutý stonek s červenými až fialovými skvrnami, velké ostře členěné listy a obrovská bílá květenství složená do okolíků. Objevuje se například u vodních toků, cest, na vlhčích loukách, okrajích lesů nebo na neudržovaných místech. Při podezření na bolševník velkolepý je nejbezpečnější rostliny se vůbec nedotýkat. Pokud se její šťáva přesto dostane na kůži, je vhodné místo co nejrychleji zakrýt před sluncem a důkladně omýt vodou a mýdlem. Při vzniku puchýřů nebo zasažení očí je na místě vyhledat lékařskou pomoc.
Zdroje: yahoo.com, aopk.gov.cz, naturalresourceswales.gov.uk