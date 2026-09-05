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Růžový panter znovu zasahuje: Záměna hereček přinesla odhalené scény, Peter Sellers pak bojkotoval premiéru

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Natáčení komedie Růžový panter znovu zasahuje provázely velké zmatky. Tvůrci museli řešit bojkot londýnské premiéry i jednu hereckou roli obsazenou omylem.
Růžový panter znovu zasahuje

Růžový panter znovu zasahuje

Zdroj: FOTO:Metro-Goldwyn-Mayer / distr. TV Nova
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