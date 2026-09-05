Růžový panter znovu zasahuje: Záměna hereček přinesla odhalené scény, Peter Sellers pak bojkotoval premiéru

Komedie Růžový panter znovu zasahuje přináší další souboje vrchního inspektora Jacquese Clouseaua s jeho bývalým šéfem. Herec Peter Sellers v této roli bavil miliony diváků po celém světě, samotné natáčení ovšem provázely značné komplikace a bizarní nedorozumění. Tvůrci se museli vypořádat s křehkým zdravím hlavní hvězdy i s omyly při obsazování klíčových rolí.
Zhoršené zdraví prodloužilo natáčení
Režisér Blake Edwards musel na place řešit velmi napjatou situaci a nekonečné průtahy. Natáčení mělo původně trvat 12 týdnů, nakonec se protáhlo na téměř deset měsíců.
Tehdy padesátiletý Peter Sellers se potýkal s vážnými následky předchozích srdečních příhod a jeho fyzický stav mu nedovoloval větší zátěž. Veškeré akční scény a obyčejný běh proto za něj musel absolvovat kaskadér Joe Dunne. O osm let starší herec Herbert Lom zvládal menší kaskadérské kousky sám a neváhal se například nechat namočit v jezírku.
Atmosféru zhoršoval i Sellersův křehký psychický stav a nepředvídatelné chování. Během celého dne se často podařilo natočit jen jednu jedinou scénu. „Veškeré pokyny si předávali výhradně přes své asistenty,“ svěřil se Herbert Lom v rozhovoru pro britský tisk. Podle něj zbytek štábu považoval tento způsob práce za nesmírně frustrující.
Záměna hereček a pikantní odhalení
Zmatek panoval také u obsazení role ruské vražedkyně Olgy. Blake Edwards měl v plánu na konkurz pozvat Nicolu Pagett z oblíbeného britského seriálu, nedopatřením ovšem dostala pozvánku Lesley Anne Down z téhož televizního projektu. Režisérova manželka Julie Andrews si všimla, že vzhled herečky neodpovídá původní představě. Tvůrce filmu to tehdy svedl na špatné osvětlení a make up.
Nově obsazená žena nakonec v roli nahradila původně zvažovanou Maud Adams. Ta totiž odmítla před kamerou odložit oblečení. Lesley Anne Down s částečným odhalením problém neměla a postarala se o lehce pikantní moment. Diváci tak mohou v jednom krátkém záběru postřehnout detail jejího těla.
Fanoušci si mohou všimnout i úsměvného detailu v tělocvičně. Jacques Clouseau se prochází na běžeckém pásu a kamera zabere jeho nohy obuté do dvou různě barevných bot. Na levé noze má hnědou a na pravé šedou polobotku.
Záchvaty smíchu a vystřižené scény
I přes napjaté vztahy vznikaly na place situace plné upřímného humoru. Při natáčení scény v zubařském křesle použil inspektor rajský plyn k vytržení zubu svého protivníka. Reakce obou herců byly natolik komické, že v úvodu scény můžete v pozadí zaslechnout tiché chichotání filmového štábu. Někteří členové týmu museli dokonce opustit místnost, protože nedokázali zastavit záchvaty smíchu.
Mnoho dalších zábavných momentů diváci v kinech vůbec neviděli. Původní sestřih trval přes dvě hodiny a zástupci studia trvali na radikálním zkrácení. Film přišel o více než dvacet minut materiálu, který zachycoval cestu hlavního hrdiny do Anglie. Ztracené záběry tvůrci zrecyklovali o několik let později v dalším pokračování oblíbené série.
Pozorné oko zachytí chybu v samotném závěru snímku. Trojice hrdinů padá do řeky a kaskadér zastupující hlavní hvězdu má na sobě pouze bílé spodní prádlo. V následujícím záběru už do vody dopadá pečlivě zabalený v leopardí dece.
Rozčílený panovník a utajené detaily
Dokončený snímek provázely další kontroverze těsně před slavnostní londýnskou premiérou. Peter Sellers se rozhodl událost bojkotovat z důvodu chybějící pozvánky pro jeho tehdejší partnerku Lynne Frederick. Jeho absence velmi rozladila současného krále Karla Třetího. Panovník se promítání osobně zúčastnil a film si podle svých slov velice užil.
Samotný výsledek navíc skrývá několik dobře utajených detailů. Píseň v nočním podniku zpívá na plátně mužský komorník v přestrojení, hlas mu ve skutečnosti propůjčila přímo Julie Andrews. Fanoušci mohou v menší roli egyptského zabijáka odhalit také Omara Sharifa, jehož jméno chybí v závěrečných titulcích. Postava bývalého šéfa hrajícího na varhany v dlouhém plášti zase odkazuje na dřívější roli Herberta Loma v adaptaci Fantoma opery.
A poprvé v historii série se v názvu objevuje Růžový panter, aniž by se slavný diamant v příběhu vůbec mihl.
Komedii plnou překvapení vysílá stanice Nova Cinema 5. září v 17:50 a ranní reprízu uvádí 8. září v 06:50.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).