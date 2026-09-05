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Harry a Meghan zmizeli z Ameriky bez rozloučení: Sousedé prolomili mlčení a jejich odchod rozhodně neoplakávají

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Šest let žili v luxusním kalifornském Montecitu, teď ale princ Harry (41) a Meghan Markle (45) sbalili kufry a s dětmi se vrátili do Velké Británie. Zatímco jejich návrat do Harryho rodné země vyvolal obrovský zájem médií, za oceánem po nich podle některých místních žádné velké slzy nezůstaly. Sousedé nyní popsali nenápadný odjezd Sussexových i to, jak se s nimi v jedné z nejluxusnějších komunit v USA vlastně žilo. A některé vzpomínky nejsou zrovna lichotivé.
Meghan slaví 45. narozeniny

Meghan slaví 45. narozeniny

Zdroj: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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