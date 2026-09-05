Harry a Meghan zmizeli z Ameriky bez rozloučení: Sousedé prolomili mlčení a jejich odchod rozhodně neoplakávají

Sousedi prolomili mlčení ohledně odjezdu manželského páru Proč se manželé vrácí do Británie je obklopeno tajemstvím Manželé se potkali i s fanoušky Princ Harry a Meghan Markle se stěhují zpět do Velké Británie. Meghan Markle má s princem Harrym dvě děti. Meghan slaví 45. narozeniny Princ Harry a Meghan Markle jsou velmi kontroverzní pár. Lidé tvrdí, že je vypočítavá Harryho vztah s otcem Králem III. se začíná zlepšovat Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní. Princ Harry se vrátí s rodinou po šesti letech Princ Harry ve společnosti. Princ Harry ani jeho žena nyní nepracují Princ Harry a Princ William s maminkou princeznou Dianou Rodinné vztahy jsou stále na bidu mrazu Princové William a Harry spolu, ale stále nemluví Meghan Markle má s princem Harrym dvě děti.
Šest let žili v luxusním kalifornském Montecitu, teď ale princ Harry (41) a Meghan Markle (45) sbalili kufry a s dětmi se vrátili do Velké Británie. Zatímco jejich návrat do Harryho rodné země vyvolal obrovský zájem médií, za oceánem po nich podle některých místních žádné velké slzy nezůstaly. Sousedé nyní popsali nenápadný odjezd Sussexových i to, jak se s nimi v jedné z nejluxusnějších komunit v USA vlastně žilo. A některé vzpomínky nejsou zrovna lichotivé. Žádná rozlučka ani stěhovací vozy
Když Harry a Meghan v roce 2020 opustili královský život a zamířili do Kalifornie, jejich nový začátek sledoval prakticky celý svět. Usadili se v Montecitu, kde jejich sousedy byly hvězdy jako Oprah Winfrey, Katy Perry nebo Gwyneth Paltrow. O šest let později byl ale jejich odjezd podle místních překvapivě nenápadný.
Jeden ze sousedů popsal pro Daily Mail , že dvojice odjela spíše potichu než s velkou pompou. Před sídlem se podle něj nekonalo žádné velké stěhování ani rozlučkový večírek. „Nebyly tam žádné stěhovací vozy, žádné večírky, vůbec nic. Jeden den tu byli a další už byli zpátky v Anglii,“ popsal místní obyvatel.
A zdá se, že velká část sousedství ani neměla příležitost se s vévodou a vévodkyní ze Sussexu během jejich amerických let příliš sblížit. Spisovatel Robert Eringer, který v Montecitu dlouhodobě žije, tvrdí, že Harry s Meghan nikdy skutečně nezapadli do místní komunity. Podle něj by si někteří lidé jejich odjezdu možná ani nevšimli, kdyby se o něm nezačalo psát. Ještě že jsou pryč
Kritické hlasy se přitom začaly ozývat už poté, co vyšlo najevo, že se Sussexovi chystají zpět do Británie. Page Six přinesl výpovědi obyvatel Montecita, podle nichž část místních přijala zprávu o jejich stěhování s úlevou. Jeden z nich reagoval velmi stručně: „Ještě že jsou pryč“.
Další místní obyvatel tvrdil, že komunita byla unavená pozorností a neustálým rozruchem, který přítomnost jednoho z nejsledovanějších párů světa přinášela. Montecito je totiž navzdory vysoké koncentraci celebrit známé především jako velmi bohaté, klidné a soukromé místo.
Někteří sousedé navíc tvrdili, že Harryho a Meghan během jejich šestiletého pobytu prakticky neznali. Dvojice měla žít velmi uzavřeně za branami svého rozsáhlého sídla a osobní kontakt s okolím měl být omezený. Ne všichni vzpomínají ve zlém
Obraz nenáviděného páru, který celé Montecito s radostí vyprovodilo, by ale nebyl úplně přesný. Ne všichni místní totiž na Harryho a Meghan vzpomínají negativně. Majitelka místního butiku Wendy Foster, kam Meghan podle Daily Mailu chodila nakupovat, má s vévodkyní úplně jinou zkušenost. Meghan podle ní obchod navštěvovala poměrně často a při osobních setkáních byla vždy velmi zdvořilá.
Foster zároveň uvedla, že jejich rozhodnutí vrátit se do Harryho rodné země chápe. Podle ní může hrát roli také snaha trávit více času s králem Charlesem a umožnit Archiemu a Lilibet lépe poznat britskou část rodiny.
Harry, Meghan a jejich děti se mezitím už vrátili do Velké Británie. Archie a Lilibet mají od září nastoupit do britské školy a rodina si zde buduje nové soukromé zázemí.
Jejich kapitola v Montecitu přitom nemusí být definitivně uzavřená. Podle dosavadních informací si své kalifornské sídlo ponechávají. Jedno je ale z výpovědí místních zřejmé: zatímco v Británii vyvolal návrat Sussexových pořádný rozruch, někteří jejich američtí sousedé se s nimi loučili podstatně chladněji. Zdroj: Aplausin.cz, Dailymail.com, Pagesix.com, Gettyimages.com