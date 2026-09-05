Novomanželé rozdělili hosty na dvě skupiny, jednu pozvali jen na online přenos. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

Spojit své životy v jeden je romantický krok, ke kterému mnoho párů směřuje. Přestože je, obzvláště v poslední době, populární vést single život, který dle webu
Novinky přináší spoustu výhod, mezi které patří svoboda rozhodování, velké množství zábavy a nezávazné vztahy, jistě to není pro každého. Člověk je společenský tvor, který se potřebuje o někoho opřít, svěřit se, sdílet své pocity a emoce a prožívat speciální okamžiky minimálně ve dvou. A pokud máte štěstí, můžete najít skutečně partnera na celý život. Svatba není levná záležitost
Plánování svatby je poměrně náročný logistický proces, což ví každá nevěsta, která si svůj den organizovala zcela sama.
„Měli jsme malou svatbu asi pro 20 lidí, i tak jsem ale s plánováním začala zhruba rok dopředu. V prvé řadě je nutné zajistit a zarezervovat místo konání,“ napsala paní Pavlína L. z Teplic. Některé páry však dávají přednost netradičním místům, jako například Lucie a Ondřej, kteří si své „ano“ řekli přímo na festivalu Colours of Ostrava, napsal web Deník. Nebyli přitom ochuzeni o hostinu ani obligátní házení kyticí. Zdroj fotografie: Piqsels Originální svatbu lze zařídit také na hudebním festivalu.
Prakticky všechny svatby mají společného jmenovatele. Peníze. Svatba rozhodně není levnou záležitostí. Po svém to vyřešil pár, který své hosty rozdělil na 2 skupiny.
Lepší a horší přátelé
Ušetřit se dá na všem možném, ale svatbu by si měl člověk skutečně užít s těmi, které miluje. Přece jen se většina lidí bere pouze jednou za život. Trochu jiný názor na to měl ale pár, který sice na svou svatbu pozval spoustu hostů, jiným ale nabídl možnost sledovat ji virtuálně.
Zdroj fotografie: Piqsels Pár nabídl části hostů účastnit se svatby vzdáleně.
Nutno říci, že tento krok se nesetkal s úspěchem. Ti, kterým byla tato možnost nabídnuta, se cítili nedocenění
a volba se jim zdála neuctivá až nevkusná. Podobně reagovali také svatební hosté, kterým s oznámením přišel také seznam požadavků od nevěsty a ženicha, jak DámskýDeník psal. Někteří se pak rozhodli na svatbu vůbec nechodit.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Hana Tvrdá