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Novomanželé rozdělili hosty na dvě skupiny, jednu pozvali jen na online přenos. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

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Svatba je krásná věc, nicméně rozhodně není levná. Pár to chtěl kulantně vyřešit, místo toho se ale setkal s negativními ohlasy.
Svatební pár s prsteny

Svatební pár s prsteny

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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