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Kynutý koláč plný ovoce, který díky tvarohu a jogurtu zůstane příjemně jemný

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Když potřebuji upéct něco na velký plech, co se hodí ke kávě i na víkendovou snídani, často vyhraje právě tento kynutý ovocný koláč s tvarohem a jogurtem. Má poctivé těsto, šťavnatou náplň a navrch ovoce z mrazáku se skořicovou drobenkou, takže funguje i mimo sezonu. Nejvíc mi vyhovuje, že se dá těsto nechat kynout i v lednici a pak se s ním pracuje mnohem klidněji.
Obrázek k receptu na Kynutý ovocný koláč plněný tvarohem a jogurtem je přesně ten domácí moučník, ke kterému se budete vracet

Obrázek k receptu na Kynutý ovocný koláč plněný tvarohem a jogurtem je přesně ten domácí moučník, ke kterému se budete vracet

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynutý ovocný koláč plněný tvarohem a jogurtem je přesně ten domácí moučník, ke kterému se budete vracet
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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