Kynutý koláč plný ovoce, který díky tvarohu a jogurtu zůstane příjemně jemný

Když je potřeba upéct něco na velký plech, aby to vydrželo ke kávě a klidně i na snídani další den, tenhle kynutý ovocný koláč s tvarohem a jogurtem se hodí. Má poctivé těsto, vláčnou náplň a navrch ovoce z mrazáku se skořicovou drobenkou, takže na sezonu se tu moc čekat nemusí. A ještě jedna praktická věc: těsto může kynout v lednici. Po chladu bývá poslušnější, méně lepí a člověk s ním hned po ránu nesvádí zbytečný boj.
U tohohle koláče nejde o suchý kynutý plát, na který se pro pořádek pohodí pár kousků ovoce. Je to spíš pořádný domácí plech, takový víkendový nebo návštěvový. V každém kousku je těsto, náplň i trochu ovocné šťávy. Spodní vrstva drží, tvaroh s jogurtem zůstává jemný a horní těsto s důlky do sebe vezme šťávu z ovoce i část drobenky.
Poměr tvarohu a jogurtu 1:1 tu není jen drobná úprava navíc. Náplň díky němu není těžká, ale zároveň se nerozběhne po plechu. Kynutý koláč na plech a proč se do něj hodí jogurt
Plechové kynuté koláče patří mezi věci, které se doma pečou hlavně proto, aby bylo dost. Pro rodinu, pro návštěvu a nejlépe ještě pár kousků na druhý den. Na efekt na talíři si nehrají, ale když se povede měkké těsto, ke kávě nebo hrnku mléka není moc co řešit. Tvaroh, ovoce a k sobě navíc patří tak samozřejmě, že by byla skoro škoda to překombinovat. drobenka Recept na kynutý ovocný koláč s tvarohem a jogurtem
Počet porcí: 1 velký plech, asi 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu Těsto 600 g polohrubé mouky 1 špetka soli 100 g cukru krupice 2 balíčky vanilkového cukru 30 až 40 g čerstvého droždí 1 vejce 1 až 2 žloutky 150 g tuku v poměru půl na půl, třeba Hera a sádlo 220 až 250 ml vlažného mléka 1/3 kelímku smetany Náplň 250 g tučného tvarohu 250 g hustého jogurtu nebo okapaného jogurtu 80 až 100 g cukru podle chuti Na povrch 500 až 750 g ovoce z mrazáku 1 bílek 1 lžíce mléka
Drobenka se skořicí: 150 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g másla 1 lžička mleté skořice Postup přípravy vláčného ovocného koláče z kynutého těsta
1. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte sůl, cukr a vanilkový cukr. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přisypte trochu cukru a nechte kvásek vzejít.
2. K sypkým surovinám přidejte
vejce, žloutky, smetanu, zbytek mléka a vzešlý kvásek. Začněte zadělávat těsto. Až když se všechno spojí, přijde na řadu změklý tuk. Nedávejte ho tam hned na začátku, těsto pak obvykle vyjde hladší a pružnější.
3. Hněťte, dokud není těsto vláčné a drží pěkně pohromadě. Mísu zakryjte a nechte kynout buď klasicky asi
1 hodinu, nebo ji uložte do lednice na 3 až 3,5 hodiny. Studené kynutí se hodí hlavně u měkčího těsta, které se jinak rádo chytá na ruce, vál i všechno okolo. Mezitím si připravte náplň
Famózní švestkový koláč s makovou vrstvou, který chutná výrazněji než běžná klasika
4. Smíchejte
tučný tvaroh s jogurtem v poměru 1:1 a oslaďte podle chuti. Pokud máte jogurt řidší, nechte ho raději předem chvíli okapat v sítku.
5. Drobenku udělejte prostě mezi prsty: promněte
mouku, cukr, máslo a skořici. Hotovou ji dejte stranou do chladu. Bude se líp sypat a na koláči se nebude zbytečně mazat.
6. Vykynuté těsto rozdělte na dvě části. Jednu nechte o něco větší, ta půjde dospodu. Rozválejte ji na pečicím papíru přibližně na velikost velkého plechu a pak ji i s papírem přesuňte na plech.
7. Spodní plát potřete
tvarohovo-jogurtovou náplní. U okrajů nechte úzký prázdný proužek, aby se daly obě vrstvy těsta později dobře přimáčknout k sobě.
8. Druhou část těsta také rozválejte a opatrně ji položte přes náplň. Okraje pořádně přitiskněte. Pak vezměte pomoučenou skleničku a do horní vrstvy vytlačte
důlky, do kterých se bude dávat ovoce.
9. Koláč nechte na plechu ještě
25 až 30 minut dokynout. Potom rozmíchejte bílek s trochou mléka a potřete vypouklé části i okraje. Při pečení díky tomu chytí hezčí barvu.
10. Do připravených důlků rozdělte
mražené ovoce. Nemusí být úplně rozmražené, jen by nemělo držet v jedné tvrdé hroudě. Nakonec povrch posypte drobenkou se skořicí. Foto: Cooky.cz, Ovoce mírně do těsta zatlačíme. Foto: Cooky.cz, Před pečením potřeme bílkem a posypeme drobenkou.
11. Pečte v troubě vyhřáté na
180 až 190 °C zhruba 30 až 35 minut, dokud koláč nezezlátne. U velkého plechu se vyplatí kontrolovat hlavně okraje a spodek. Trouby v tomhle nebývají úplně spravedlivé. Foto: Cooky.cz, Koláč upečeme v troubě dozlatova.
12. Upečený koláč nechte aspoň částečně vychladnout. Nejlepší je v den pečení, kdy je těsto opravdu měkké, ale dobrý zůstává i druhý den. Uchovávejte ho zakrytý a v chladu, aby zbytečně neosychal.
Foto: Cooky.cz, Upečený koláč necháme chvíli vychladnout. Rady na závěr ke kynutému ovocnému koláči Okapaný jogurt: Hustý nebo předem okapaný jogurt pomůže udržet náplň pevnější, takže nebude z koláče vytékat ven. Ovoce z mrazáku: Dobře fungují višně, borůvky, rybíz i meruňky nakrájené na menší kousky. Jen to s množstvím nepřehánějte, vršek by pak mohl být moc mokrý. Lednicové kynutí: Doma ho vytahuju hlavně v teplejších dnech. Těsto je po něm klidnější, lépe se válí a tolik se nelepí na ruce. Skořice v drobence: Jedna lžička stačí. Víc není potřeba, i tak udělá tu známou vůni, kvůli které se kolem plechu začne chodit podezřele často.
Meruňkový koláč s máslovou drobenkou, po kterém se doma jen zapráší
Kynutý koláč z právě dozrávajících švestek: Švestkáč, který je u nás dávno jedním z nejoblíbenějších koláčů
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková