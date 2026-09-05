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Křehký jablečný štrúdl z jogurtového těsta: Tento recept vonící po skořici téměř nejde pokazit

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Upečte si křehký jablečný štrúdl z vláčného jogurtového těsta! Jednoduchý recept na 3 voňavé závinové nohavice ke kávě zvládnete snadno za 55 minut.
Obrázek k receptu na štrúdl

Obrázek k receptu na štrúdl

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na štrúdl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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