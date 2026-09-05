Křehký jablečný štrúdl z jogurtového těsta: Tento recept vonící po skořici téměř nejde pokazit

Když mám chvilku pro sebe a chci si zpříjemnit odpoledne s hrnkem dobré kávy, neexistuje nic lepšího než čerstvě upečený
. Tento jablečný závin štrúdl z je u nás doma absolutním hitem, protože těsto je neuvěřitelně poddajné, nelepí se a vypracujete ho za pár chvil z pouhých čtyř základních surovin. Výsledkem je jogurtového těsta úžasně křehký, vláčný a na povrchu krásně zlatavý závin, ze kterého navíc z jedné jediné dávky upečete hned tři pořádné šišky pro celou rodinu.
Miluju tu
neuvěřitelnou vůni, když se z trouby začne linout sladká a pečená jablíčka, to pak všichni nedočkavě přešlapují u linky. Příprava je tak snadná a pohodová, že vás zaručeně zachrání i ve chvíli, kdy se ohlásí nečekaná návštěva. skořice
Můj tip zní: Aby vám strouhaná jablka při zavinování zbytečně nezamáčela těsto, po nastrouhání z nich rukama jemně vymačkejte přebytečnou šťávu a rozválené těsto před nanesením jablečné náplně zlehka posypte dvěma lžícemi mletých piškotů nebo jemných ovesných vloček, které veškerou zbylou vlhkost dokonale vsáknou. Recept na tradiční jablečný závin z křehkého jogurtového těsta
Pečení v troubě zabere přibližně
25 minut a ze tří nohavic nakrájíte přibližně 18 porcí. Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě Jogurtové těsto: 400 g hladké mouky 150 g bílého jogurtu 250 g změklého másla 1 vejce 1 špetka soli Náplň a potření: 1 kg čerstvých jablek 1 lžička mleté skořice 1 vejce (na potření) 2 lžíce moučkového cukru (na posypání) Postup při přípravě jablečného štrúdlu
1. Do hluboké mísy nebo přímo na pracovní plochu prosejte
hladkou mouku, přisypte špetku soli, přidejte bílý jogurt, změklé máslo a vejce.
2. Rukama vypracujte ze všech surovin hladké, poddajné a nelepivé těsto během přibližně
5 minut. Připravené jogurtové těsto rozdělejte ostrým nožem na 3 stejně velké díly.
3. Čerstvá
jablka důkladně omyjte, oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte na hrubém struhadle do mísy.
4. Z nastrouhaných jablek rukama jemně vymačkejte přebytečnou šťávu, aby náplň nebyla příliš mokrá.
5. První díl těsta rozválejte pomocí válečku na pomoučněném vále na tenký obdélníkový plát.
6. Na rozválené těsto rovnoměrně rozprostřete třetinu nastrouhaných
jablek a posypte je mletou skořicí.
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7. Okraje těsta zahněte na kratších stranách dovnitř a závin pevně zaviňte do úhledné nohavice. Stejným způsobem zpracujte i zbylé
2 díly těsta a vytvořte celkem 3 naplněné štrúdly.
8. Velký plech vyložte pečicím papírem a opatrně na něj vedle sebe přeneste všechny
3 závinové nohavice.
9. V malé misce vidličkou rozšlehejte
vejce a mašlovačkou jím důkladně potřete povrch všech závinů. Plech vložte do trouby předehřáté na 200 stupňů a pečte přibližně 25 minut do krásné zlatavé barvy.
10. Upečený jablečný štrúdl vytáhněte z trouby, nechte ho na mřížce chladnout
15 minut, zlehka posypte moučkovým cukrem a nakrájejte na řezy. Foto: Cooky.cz, krásné nohavice plné chuti Tipy redakce: Příprava poctivého hustého jogurtu s vyšším obsahem tuku zajistí, že těsto nebude příliš řídké a zapracuje se bez nutnosti přidávání další mouky. Vymačkání nadbytečné šťávy z nastrouhaných jablek spolehlivě zabrání tomu, aby těsto při pečení v troubě rozmoklo nebo popraskalo. Přidání nasekaných vlašských ořechů nebo rozinek namočených v rumu dodá tradiční jablečné náplni další rozměr chuti a příjemné křupnutí. Potření rozšlehaným vajíčkem vytvoří na povrchu upečeného závinů neuvěřitelně lesklou, křupavou a zlatavou kůrku. Krájení mírně vychladlého štrúdlu ostrým pilkovým nožem po 15 minutách chladnutí zaručí čistočisté řezy bez drcení křehkého těsta.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková