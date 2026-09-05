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Gunčíková zpívá s americkými kapelami, Langerová žije v ústraní. SuperStar změnila účastníkům životy, ale každému jinak

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SuperStar se 2. září vrátila na Novu. Dvacet dva let po první řadě je bilance jasná: soutěž nedělala hvězdy, dávala reflektor. Co s ním kdo udělal, to už byl jeho příběh.
Gabriela Gunčíková

Gabriela Gunčíková

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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