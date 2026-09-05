Gunčíková zpívá s americkými kapelami, Langerová žije v ústraní. SuperStar změnila účastníkům životy, ale každému jinak

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Gunčíková zpívá s americkými kapelami, Langerová žije v ústraní. SuperStar změnila účastníkům životy, ale každému jinakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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SuperStar se 2. září vrátila na Novu. Dvacet dva let po první řadě je bilance jasná: soutěž nedělala hvězdy, dávala reflektor. Co s ním kdo udělal, to už byl jeho příběh.
Gabriela Gunčíková
Zdroj: Nextfoto
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