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Nesmrtelná teta: Zelenka vymyslel Závist pro Bohdalovou a ta za ni dostala prvního Českého lva

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Jeden telefonát změnil celou pohádku. Zdeněk Zelenka dopsal postavu, která v Erbenově předloze neexistovala, a Jiřina Bohdalová za ni získala historicky první ženskou hereckou cenu Českého lva.
Nesmrtelná teta: Zelenka vymyslel Závist pro Bohdalovou a ta za ni dostala prvního Českého lva

Nesmrtelná teta: Zelenka vymyslel Závist pro Bohdalovou a ta za ni dostala prvního Českého lva

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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