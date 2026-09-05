Nesmrtelná teta: Zelenka vymyslel Závist pro Bohdalovou a ta za ni dostala prvního Českého lva

Příběh vzniku Nesmrtelné tety začíná paradoxem. VIP život zaznamenal, že režisér Zdeněk Zelenka pracoval na pohádce volně inspirované Erbenovým Rozumem a Štěstím a pro jeho oblíbenou herečku Jiřinu Bohdalovou v ní neměl jedinou roli. Ona sama na to vzpomíná s typickou přímostí:
zavolala, zeptala se, co bude hrát, a uslyšela „nic“. Jenže právě ten rozhovor spustil akci, na jejímž konci stála úplně nová postava, Závist. Ne převzatá z předlohy, ne přejmenovaná čarodějnice. Autorský výtvor, který se stal hlavní hybnou silou celého filmu a proměnil pohádku v něco, co české publikum sleduje dodnes. Postava, která v Erbenovi chybí
Erbenova pohádka staví na sporu dvou alegorických sil, Rozumu a Štěstí, o to, která z nich víc pomáhá člověku. Zelenka k nim přidal třetí: Závist. Tím získal na plátně protivníka, který
neoperuje kouzly a hrubou silou, ale dvorskou intrikou, manipulací a nekonečnými proměnami identity. Oficiální synopse České televize ji popisuje jako hlavní hrdinku pohádky. Právě v tom spočívá neobvyklost. Závist není jednorozměrná ježibaba, jakou česká pohádková tradice zná po desítkách. Je to zosobněná lidská vlastnost, která mění podoby, ovládá celé království a funguje psychologicky, blíž k dvornímu intrikánovi než k postavě z Erbenova světa. Zdroj fotografie: Nextfoto
Bohdalová později přiznala, že když jí Zelenka roli nakonec dopsal, „radost neměla“. Natáčení připadlo na léto a herečka nechtěla přijít o prázdniny. Zelenka v
rozhovoru pro ČT24 uvedl, že film stál 45 milionů korun, což z něj ve své době dělalo nejdražší český film. Dlouho se hledal i představitel Matěje, než Zelenka našel tehdy neznámého Filipa Blažka. Kinodata ukazují, že investice se vyplatila aspoň divácky: Nesmrtelnou tetu vidělo v českých kinech 578 516 diváků, kteří utratili přes 11,3 milionu korun. První Český lev a historický kontext
V pražské Lucerně se 25. února 1994 konal vůbec první ročník cen Český lev. Bohdalová v něm zvítězila v kategorii hlavní ženský herecký výkon a
stala se tak první držitelkou této ceny v historii. Oficiální databáze ČFTA ji dodnes vede jako vítězku právě za Nesmrtelnou tetu. Ocenění nebylo jen formální poctou. Potvrdilo, že dopsaná role, postava, která ještě pár měsíců před natáčením neexistovala, dokázala obstát v konkurenci celovečerních dramatických výkonů. Zdroj fotografie: Nextfoto
Na televizní obrazovky se Nesmrtelná teta pravidelně vrací rok co rok. Pohádka se točila na zámcích Vranov nad Dyjí a Sychrov. Filip Blažek po roli Matěje prošel divadlem ABC, Národním divadlem, spolkem Kašpar i Vinohradským divadlem. Barbora Bobuľová, jejíž princezna Pavlínka byla v českém znění nadabována,
odešla do Itálie, kde získala prestižního Donatellova Davida. A Bohdalová? Ta se stala tváří, kterou si z Nesmrtelné tety pamatujete jako první, přestože v původním scénáři pro ni nebylo ani slovo.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová