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Vážná nehoda na jihu Čech. Srazilo se pět aut a motocykl

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K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu odpoledne na silnici první třídy u obce Temešvár na Písecku. Střetlo se tam pět osobních vozidel a motocykl. Při nehodě utrpěl těžká zranění řidič motocyklu, kterého záchranáři následně transportovali vrtulníkem do českobudějovické nemocnice.
Vážná nehoda na jihu Čech. Srazilo se pět aut a motocykl

Vážná nehoda na jihu Čech. Srazilo se pět aut a motocykl

Zdroj: ZZS JČK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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