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Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy

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Slapská přehrada začne v příštích dnech postupně upouštět vodu. Důvodem je mimořádné sucho a kriticky nízké přítoky do Vltavské kaskády. Podle Povodí Vltavy jde o situaci, která se v historii vodního díla Slapy ještě nikdy nestala.
Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy

Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy

Zdroj: Povodí Vltavy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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