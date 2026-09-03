Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy

Vltavská kaskáda se dostává do situace, kterou její provozovatelé dlouhodobě sledují jako jednu z krajních variant. Hladina Orlíku se blíží hranici, pod kterou už podle manipulačního řádu nemůže klesnout. A právě proto přijde na řadu voda ze Slap.
Hladina vodní nádrže Orlík je dnes na kótě 334,91 metru nad mořem. Už v pátek 4. září odpoledne nebo večer by měla dosáhnout rozhodné hranice 334,60 metru. Pod tuto úroveň už následně klesat nebude.
Minimální odtok z Vltavské kaskády přitom musí zůstat zachován. Z Vraného má dál odtékat nejméně 40 kubíků vody za sekundu. Za současné situace však do Orlíku přitéká přibližně 15 m³/s. Zbytek proto budou muset dodat Slapy.
Slapy začnou vodu postupně pouštět
Pokud do Orlíku přitéká například 15 kubíků za sekundu, dalších 25 kubíků musí dodat slapská nádrž, aby byl výsledný odtok z Vraného stále 40 m³/s. To znamená, že hladina Slap začne postupně klesat. Zpočátku to ale nebude výrazné. Viditelnější pokles se očekává až během příštího týdne.
„Je to situace, která se podle dlouhodobých simulací může objevit přibližně jednou za 50 let a v historii existence vodního díla Slapy nastává vůbec poprvé,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl s tím, že hladina bude klesat přibližně 1 až 1,5 metru týdně.
Bez vody z kaskády by Vltava zeslábla
Nejde přitom jen o hladinu přehrad nebo o pohodlí lidí, kteří mají na Slapech lodě a rekreační objekty. Voda z Vltavské kaskády má zásadní význam pro celý dolní tok řeky.
Za současného sucha by bez takzvaného nadlepšování průtoku vodou z Orlíku a Slap protékalo Prahou pouze zhruba 10 až 15 m³/s. To je výrazně méně než potřebných 40 m³/s.
Právě minimální průtok je důležitý pro ekologické fungování řeky, vodárenské odběry i pro naředění vyčištěných odpadních vod. Voda z přehrad tak v současné situaci především pomáhá udržet Vltavu v provozně a ekologicky přijatelném režimu.
„Jakmile se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začneme hladiny nádrží opět navyšovat,“ sdělil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Situace však není definitivní. Pokud v příštích dnech dorazí vydatnější déšť a přítoky do nádrží se zvýší nad hranici potřebného minimálního odtoku, začne se voda v nádržích znovu hromadit a pokles hladiny Slap se může zastavit.
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Lodě musí na převoz včas
Pokles hladiny se dotkne také lidí, kteří mají na Slapech lodě. Povodí Vltavy zajišťuje v Třebenicích u hráze bezplatný převoz lodí, ten je však možný pouze do hladiny 268,50 metru nad mořem.
Jakmile hladina klesne níže, bude převoz z bezpečnostních důvodů ukončen. Majitelé lodí se proto mohou registrovat ještě do konce tohoto týdne, tedy do neděle.
Naopak tradiční podzimní zvýšení hladiny Slap letos nepřijde. Za běžných okolností se na konci sezony hladina zvyšuje nad kótu 270 metrů, aby se usnadnilo zazimování plavidel. Letos to ale kvůli hydrologické situaci Povodí Vltavy neudělá.
Jak jsou na tom vodní elektrárny?
Současná situace se týká také vodních elektráren. Jejich provoz je podle ČEZ podřízen Manipulačnímu řádu Vltavské kaskády. Elektrárny tedy nemohou s vodou nakládat podle aktuální potřeby výroby, ale musí respektovat stanovené průtoky.
„Pro výrobu elektřiny mají nyní k dispozici právě takové množství vody, které postačuje k zajištění tohoto průtoku. V posledních letech také vltavské elektrárny průběžně modernizujeme, aby fungovaly efektivněji, pro výrobu elektřiny využívaly méně vody a byly schopné vyrábět i při nižších průtocích a stavech hladin,“ popsal Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren ČEZ.
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