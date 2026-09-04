Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Devítiletý cyklista se při výletu ztratil rodičům. Čekal bezradně na zastávce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společný výlet na kole může během chvíle nabrat úplně jiný směr. Přesvědčili se o tom rodiče devítiletého chlapce, který se během jízdy ztratil z dohledu. Na osamoceného cyklistu nakonec narazili českobudějovičtí strážníci.
Devítiletý cyklista se při výletu ztratil rodičům. Čekal bezradně na zastávce

Devítiletý cyklista se při výletu ztratil rodičům. Čekal bezradně na zastávce

Zdroj: Městská policie České Budějovice
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů
Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let
Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

Už dvě desetiletí chrání český vzdušný prostor protiletadlové raketové komplety RBS-70. Ve Strakonicích se...

Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici
Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici

Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především...

Muž zůstal po nehodě u Zvěrkovic zaklíněný ve voze. Na místo letěl vrtulník
Muž zůstal po nehodě u Zvěrkovic zaklíněný ve voze. Na místo letěl vrtulník

K vážné dopravní nehodě automobilu u Zvěrkovic na Českobudějovicku vzlétal dnes odpoledne vrtulník....

Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy
Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy

Slapská přehrada začne v příštích dnech postupně upouštět vodu. Důvodem je mimořádné sucho a kriticky nízké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.