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Kvalifikace na VC Itálie: Šokovaný Gasly získal pole position!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pierre Gasly všem vypálil rybník v Monze a získal svoji první pole position v kariéře! Druhý se umístil George Russell a Oscar Piastri. Naopak jezdci Ferrari prozatím nenaplnili očekávání a vylepšení italské stáje se nepropsalo do očekáváného výsledku.
Gasly v MOnze
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