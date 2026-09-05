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Kvalifikace na VC Itálie: Šokovaný Gasly získal pole position!

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Pierre Gasly všem vypálil rybník v Monze a získal svoji první pole position v kariéře! Druhý se umístil George Russell a Oscar Piastri. Naopak jezdci Ferrari prozatím nenaplnili očekávání a vylepšení italské stáje se nepropsalo do očekáváného výsledku.
Gasly v MOnze

Gasly v MOnze

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