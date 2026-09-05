Požár uzavřel jednu z ranvejí Heathrow. Největší britské letiště muselo omezit provoz

Požár uzavřel jednu z ranvejí Heathrow. Největší britské letiště muselo omezit provozPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Heathrow hořelo přímo u ranveje. Letiště dočasně odbavovalo lety jen po jediné dráze.
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