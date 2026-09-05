Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy
Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc například kvůli týrání...
Každých 43 sekund zemře někde na světě člověk v důsledku sebevraždy. Každý rok tak zemře více než 720 000...
Společný výlet na kole může během chvíle nabrat úplně jiný směr. Přesvědčili se o tom rodiče devítiletého...
První zářijový víkend přináší řadu akcí. Vyrazit můžete za historickými vozy do Českých Budějovic, na...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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