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Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy

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Strany a hnutí v Českých Budějovicích teprve začínají intenzivnější část kampaně před říjnovými komunálními volbami. V ulicích se před několika dny objevily první billboardy a politici zvýšili aktivitu na sociálních sítích. Podle politologa Jihočeské univerzity Vladimíra Hanáčka však strany zatím nenabízejí konkrétní projekty nebo řešení problémů.
Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy

Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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