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Polovina lidí čistí terasu vysokotlakem a pak se diví, že je za rok ještě špinavější. Zahradníci radí jednoduchou metodu

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Hamburští zahradní mistři Torsten Schwormstedt a Claus Fuhrhop každé jaro opakují tutéž radu: odložte vysokotlaký čistič a vezměte kartáč.
Polovina lidí čistí terasu vysokotlakem a pak se diví, že je za rok ještě špinavější. Zahradníci radí jednoduchou metodu

Polovina lidí čistí terasu vysokotlakem a pak se diví, že je za rok ještě špinavější. Zahradníci radí jednoduchou metodu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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