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Tohle pečivo večer nekupujte ani za polovinu ceny. Pekaři vysvětlují, proč během pár hodin ztvrdne

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Večerní slevy na pečivo vypadají lákavě, u některých rohlíků či baget ale nemusí znamenat skutečnou úsporu. Rozhodující je způsob výroby a také to, kdy chcete pečivo sníst.
Tohle pečivo večer nekupujte ani za polovinu ceny. Pekaři vysvětlují, proč během pár hodin ztvrdne

Tohle pečivo večer nekupujte ani za polovinu ceny. Pekaři vysvětlují, proč během pár hodin ztvrdne

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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