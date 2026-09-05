Tohle pečivo večer nekupujte ani za polovinu ceny. Pekaři vysvětlují, proč během pár hodin ztvrdne

Regály se zlevněným pečivem se večer často rychle vyprazdňují. U výrobků, které byly upečeny klasickým způsobem, může být nižší cena příjemnou příležitostí, zvlášť pokud je plánujeme sníst ještě ten den nebo je doma rovnou zamrazíme. Opatrnější je dobré být u pečiva dokončeného ze zmrazeného polotovaru. V obchodě může působit mimořádně čerstvě, protože se během dne dopéká přímo na prodejně a krátce po vytažení z pece má křupavou kůrku, výraznou vůni a měkkou střídku. Jakmile však několik hodin leží v regálu, jeho vlastnosti se mohou měnit poměrně rychle. Stárnutí pečiva totiž není pouze obyčejné vysychání. Důležitou roli hraje škrob, jehož struktura se po upečení postupně znovu uspořádává. Právě tento proces přispívá k tomu, že střídka tuhne a pečivo ztrácí původní vláčnost. U některých předpečených a následně zmrazených výrobků může být po dokončení pečení tvrdnutí rychlejší a výsledná kvalita závisí také na způsobu zmrazení, délce skladování i samotné receptuře.
Zákazník přitom nemusí původ pečiva odhadovat podle vzhledu. U nebalených pekařských výrobků musí být v blízkosti názvu uvedeno, zda jde o výrobek ze zmrazeného polotovaru, případně o výrobek, který byl zmrazen už hotový a následně pouze rozmrazen. V prvním případě je třeba hledat označení ze zmrazeného polotovaru, ve druhém údaj rozmrazeno. Právě drobný text u cenovky tak může být při večerním nákupu důležitější než samotná sleva. Bageta, houska nebo jiné běžné pečivo, které bylo dopečeno například ráno nebo dopoledne, může mít večer nejlepší část své senzorické kvality už za sebou. To neznamená, že je automaticky zdravotně závadné. Jde především o chuť, vláčnost a strukturu, které už další ráno nemusí odpovídat tomu, co zákazník očekával od pečiva koupeného jako čerstvé.
Večerní sleva proto smysl má především tehdy, když pečivo plánujete sníst ještě tentýž večer. Výhodná může být také u výrobků, u nichž rychlejší ztráta křupavosti tolik nevadí, nebo pokud je chcete využít například na topinky, krutony či další tepelnou úpravu. Jiná situace nastává, když nakupujete pečivo na snídani následujícího dne. V takovém případě může být několika korunová úspora vykoupena tvrdou bagetou nebo houskou už po několika hodinách. Vyšší obsah tuku může některým druhům jemného pečiva pomáhat udržet příjemnější strukturu déle, takže například u některých croissantů nebo listového pečiva nemusí být večerní nákup tak problematický. Rozhodovat se proto vyplatí nejen podle červené cenovky, ale hlavně podle označení výrobku, jeho typu a toho, kdy jej skutečně chcete sníst.
Zdroje: brunetavkuchyni.cz, szpi.gov.cz, lidovky.cz, kupi.cz