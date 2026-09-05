Zapomeňte na oranžové barvy. Podzimní výzdoba 2026 vypadá úplně jinak a mnohem luxusněji

Letošní podzimní paleta je temnější, klidnější a na první pohled působí podstatně dospěleji než kombinace výrazné oranžové, žluté a červené, na kterou jsme byli zvyklí. Mezi nejvýraznější barvy sezony patří čokoládově hnědá, vínová, kaštanová, odstíny oxblood, lahvově zelená nebo tlumená olivová. Právě čokoládově hnědá se stále častěji používá téměř jako neutrální základ, protože se dobře kombinuje s krémovou, dřevem, olivovou zelení i mosaznými detaily. Vínové a temně červené tóny naopak dokážou dodat interiéru hloubku a lehce luxusní charakter. Klasická oranžová přitom nezmizela úplně. Moderní pojetí ji však používá spíše v malém množství, například na keramice, textilu nebo jednotlivém dekorativním prvku, než aby zaplnila celý pokoj.
Místo hromady dekorací rozhodují materiály
Proměňuje se také samotný způsob, jakým se podzim do interiéru dostává. Místo množství tematických předmětů se pozornost přesouvá k texturám a materiálům, které navozují pocit tepla samy o sobě. Funguje tmavší dřevo, kámen, len, vlna, samet, keramika, mramor nebo pletené a tkané povrchy. Na pohovce proto může několik oranžových polštářků nahradit jeden vínový nebo olivový polštář ze sametu, lněný přehoz a menší dřevěný stolek. Na jídelním stole zase není nutné vyskládat deset umělých dýní. Elegantnějšího výsledku lze dosáhnout kameninovou vázou, větvemi, svíčkami, lněným ubrusem a několika přírodními plody. Podobný přístup odpovídá širšímu trendu roku 2026, který se vrací k přírodním materiálům, řemeslnému vzhledu a předmětům, jež nepůsobí jako dekorace vytažené pouze na jednu sezonu.
Podzimní byt nemusí na první pohled křičet podzimem
Největší změna tak není v tom, že bychom museli dýně definitivně schovat. Spíše se vytrácí potřeba ukázat podzim prostřednictvím každého předmětu v místnosti. Pokud dýně použijeme, mohou zůstat v přirozených zelených, krémových nebo tlumených odstínech a fungovat pouze jako drobný doplněk. Základ může vytvořit například kombinace čokoládově hnědé, smetanové a olivové, kterou oživí vínová váza, tmavší svíčky nebo starší mosazný svícen. Výhodou je, že takový interiér není potřeba po několika týdnech kompletně předělávat. Po skončení podzimu stačí odstranit několik sezonních detailů a většina vybavení může zůstat na místě i přes zimu. Právě méně doslovná, více vrstvená a materiálově bohatá výzdoba patří k nejvýraznějším směrům letošního podzimu.
Zdroje: homesandgardens.com, livingetc.com