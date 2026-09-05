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V neděli v 17:05 zrušte plány: Prima MAX vytáhne šokující velkofilm podle skutečné události

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Představte si, že jste uvězněni kilometry hluboko v temnotě, obklopeni stoupající ledovou vodou a bez naděje na únik. Když selžou všechny armádní složky, zbývá jediné: šílený plán, který vyžaduje odevzdat životy dětí do rukou hlubokého spánku, ze kterého se už nemusí probudit.
V neděli v 17:05 zrušte plány: Prima MAX vytáhne šokující velkofilm podle skutečné události

V neděli v 17:05 zrušte plány: Prima MAX vytáhne šokující velkofilm podle skutečné události

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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