V neděli v 17:05 zrušte plány: Prima MAX vytáhne šokující velkofilm podle skutečné události

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Neděle večer. Chvíle, kdy se celý týden chýlí ke konci a vy hledáte ten pravý film, který vás vtáhne a nenechá vydechnout. Žádné lehké komedie, žádné předvídatelné romance. Dnes potřebujete příběh, který vás uchvátí od první minuty – skutečný thriller s rozpočtem přes 50 milionů dolarů, natočený hollywoodským mistrem a s hvězdami, které znáte z desítek blockbusterů. Příběh, který se opravdu stal. A co víc – stane se vám, že film sledujete se zatajeným dechem, i když už znáte konec z titulků novin?
Když monzun proměnil jeskyni v hrobku
V červnu 2018 vstoupilo dvanáct thajských chlapců a jejich fotbalový trenér do jeskynního komplexu Tham Luang pod horou Spící paní. Měla to být rutinní výprava. Jenže monzunové deště přišly o týdny dříve než obvykle.
Voda zaplavila úzké chodby a odřízla skupinu od světa. Kilometry labyrintu se proměnily v temnou past plnou kalné vody, kde se nedalo dýchat ani vidět na krok. Thajská armáda vyslala své nejlepší jednotky. Všechny selhaly.
Režisér Ron Howard natočil podle této neuvěřitelné události snímek Třináct životů (2022). A dokázal přesně to, v čem je nejlepší – vzít skutečný příběh a vyprávět ho tak, že vám srdce buší jako o závod.
Hlavní role britských jeskynních potápěčů Ricka Stantona a Johna Volanthena ztvárnili Viggo Mortensen a Colin Farrell. Dva muži, kteří rozumí tichu podzemních hlubin. Dva muži, kteří museli přijmout rozhodnutí balancující na hranici etiky a šílenství.
Aby děti zachránili, museli je uvést do stavu připomínajícího smrt. Filmový kritik Spooner z MovieZone.cz to shrnul jasně: „Ron Howard ve své novince Třináct životů totiž opět dokazuje, že jakmile si vezme na paškál převyprávění skutečných událostí, dokáže být pořád jedním z nejsilnějších vypravěčů v Hollywoodu.“
Panické ataky v replice pekla
Colin Farrell musel kvůli roli absolvovat kompletní potápěčský kurz. Přesto ho natáčení v úzkých replikách jeskyní psychicky demolovalo. V podvodních scénách trpěl silnou klaustrofobií a zažíval reálné panické ataky.
Viggo Mortensen zase během jednoho z ponorů málem zahynul, když se mu uzavřel ventil kyslíkové lahve. Oba herci odmítli kaskadéry a všechny extrémní scény natáčeli osobně.
Na place dohlíželi skuteční hrdinové Rick Stanton a John Volanthen jako odborní poradci. Učili herce specifickému jeskynnímu potápění – netypické držení lahví, práci s ploutvemi, choreografii pohybu v absolutní tmě. Každý detail musel sedět.
Většina podvodních scén se přitom nenatáčela v Thajsku, jak se často píše. Kvůli pandemii a bezpečnosti vznikly repliky jeskyní v australském Queenslandu. Výsledek? Divák nepozná rozdíl.
Ketamin, atropin a hranice mezi životem a smrtí
Nejkontroverznější část záchranné akce spočívala v bezprecedentním medicínském postupu. Anesteziolog Richard Harris musel každému chlapci podat přesnou dávku ketaminu (cca 2,5 mg/kg), atropinu proti slinění a xanaxu.
Chlapec v bezvědomí byl transportován s celoobličejovou maskou s kladným tlakem. Pokud by se probral uprostřed zaplaveného sifonu, okamžitá panika znamenala smrt. Pokud by byla dávka příliš vysoká, hrozila zástava dechu.
Film tento model rekonstruoval s absolutní vědeckou přesností pod dohledem skutečného Dr. Harrise. Scény jsou tak autentické, že vyvolávají fyzickou úzkost. A přesně v tom tkví síla Howardova vyprávění – nepřikrášluje, neuhlazuje. Ukazuje pravdu.
Zdroj: youtube.com
Rekordní hodnocení a pravda o Muskovi
Snímek dosáhl při zkušebních projekcích vůbec nejvyššího diváckého hodnocení v historii studia MGM. Měl mířit do kin po celém světě. Pak však MGM koupil Amazon a film skončil na streamingu.
Na ČSFD.cz má hodnocení 87 %, na IMDb 7,8/10. Uživatel Enšpígl tam napsal: „Jo, vzpomínám si, že jsem v médiích tohle sledoval a tušil jsem, že ta záchrana musí být mimořádně těžká, ale neměl jsem ani páru jak moc, to mi odhalil až tenhle biják. Který byl neskutečně věrně natočen, ale zdržel se nějakých vyšponovaných scén a působil komorně, ale o to silněji.“
Ron Howard se záměrně vyhnul kontroverzní linii s Elonem Muskem a jeho miniponorkou. Ve filmu se vůbec neobjevuje. Režisér chtěl držet pozornost na skutečných zachráncích, ne na vedlejších mediálních šumech.
Třináct životů můžete sledovat v neděli 6. dubna 2025 v 17:05 na Prima MAX (Prima MAX HD). Stopáž vysílání včetně reklam činí 175 minut. Připravte si pohodlné místo na gauči, vypněte telefon a nechte se vtáhnout do příběhu, který dokazuje, že lidská odvaha a vynalézavost dokážou překonat i tu nejčernější temnotu. Sledovali jste tuhle záchrannou akci v roce 2018 v médiích naživo?
Zdroje článku: Wikipedia, imdb.com, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský