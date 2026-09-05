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Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

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Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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