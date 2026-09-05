Za důchod na poště zaplatí někteří senioři 1 128 Kč ročně. Stačí jedna změna a poplatek zmizí úplněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za důchod na poště zaplatí někteří senioři 1 128 Kč ročně. Stačí jedna změna a poplatek zmizí úplně
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