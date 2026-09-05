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Turisté odmítli zaplatit v restauraci na Mallorce. Před policií pak utekli do moře

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Dennívýzva
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Večeře v restauraci na španělském ostrově Mallorca skončila policejním zásahem a zadržením dvou britských turistů. Spor kvůli nezaplacenému účtu se totiž během krátké chvíle přesunul až do moře.
Dovolená v Magalufu skončila v poutech. Pár nezaplatil účet a před policií utekl do moře.

Dovolená v Magalufu skončila v poutech. Pár nezaplatil účet a před policií utekl do moře.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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