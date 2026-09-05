Turisté odmítli zaplatit v restauraci na Mallorce. Před policií pak utekli do moře

Turisté odmítli zaplatit v restauraci na Mallorce. Před policií pak utekli do mořePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dovolená v Magalufu skončila v poutech. Pár nezaplatil účet a před policií utekl do moře.
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