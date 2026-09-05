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Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. S odstřelem pomáhají i myslivci

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Býložravá nutrie dokáže během jednoho dne spořádat až dvě kila potravy a jejich nory destabilizují břehy řek. Proto olomoucký magistrát pokračuje v odchytu a odstřelu tohoto přemnoženého druhu. S tím městu pomáhají také myslivci, kteří loni dokázali odlovit přes 500 z nich.
Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. S odstřelem pomáhají i myslivci

Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. S odstřelem pomáhají i myslivci

Zdroj: Magistrát města Olomouce - Milan Hulík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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