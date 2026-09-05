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Deratizace ve městě pokračuje. Podzimní etapa potrvá až do konce listopadu

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Dennívýzva
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V Českých Budějovicích začne 14. září podzimní etapa deratizace, která potrvá až do 28. listopadu. Odborníci se při ní zaměří na hubení potkanů, myší a hryzců. Pracovníci deratizační firmy Pařez během září, října a listopadu znovu projdou všechny problémové lokality na území města.
Deratizace ve městě pokračuje. Podzimní etapa potrvá až do konce listopadu

Deratizace ve městě pokračuje. Podzimní etapa potrvá až do konce listopadu

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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