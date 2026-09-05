Sonar v hloubce 1900 metrů ukázal podivný útvar. Expedice očekávala vrak lodi, místo něj našla obří dehtovou lilii

V roce 2014 narazili oceánografové v Mexickém zálivu na podivuhodný úkaz. Původně pátrali po potopené lodi v hloubce téměř dvou kilometrů pod hladinou. Místo historického plavidla ale objevili obrovský přírodní útvar zvaný asfaltová sopka. Tato podmořská anomálie dostala označení dehtová lilie a naprosto změnila plány celé výpravy.
Zmizelá loď a dálkově ovládaná ponorka
Skenovací sonar zpočátku ukázal na dně oceánu velkou shlukovitou strukturu v hloubce 1900 metrů. Odborníci z amerického úřadu NOAA vyslali do temných vod dálkově ovládanou ponorku Deep Discoverer. Všichni na palubě očekávali nález starého vraku a zvláštní tvar na sonaru lákal badatele vidinou historických artefaktů.
Už po několika minutách pozorování zblízka posádka zjistila svůj omyl. Nešlo o lidský výtvor. Komunikace mezi pevninou a výzkumnou lodí rychle potvrdila zcela přírodní původ struktury. Kamery ponorky zachytily roztodivné útvary vytvořené ze ztvrdlého asfaltu. Vizuálně připomínaly gigantickou květinu.
Zrození podmořské květiny
První podobnou asfaltovou sopku popsal badatel Gerhard Bohrmann během expedice lodi SONNE v roce 2003. Od té doby narazili výzkumníci na další exempláře u pobřeží Kalifornie. Tento konkrétní objev byl však v dané části Mexického zálivu naprosto ojedinělý.
Geologický jev vzniká v místech hlubinných zásobáren přírodní ropy. Zahřátý dehet stoupá prasklinami v zemské kůře směrem k povrchu mořského dna. Při kontaktu s chladnou vodou materiál velmi rychle tuhne. Tvar podmořské hory se formuje vrstvením unikajícího dehtu. Jednotlivé okvětní lístky takzvané dehtové lilie získávají svůj zakřivený tvar právě vlivem prudkého ochlazení mořskou vodou. Ztvrdlá masa pak vytváří na dně bizarní skalnaté struktury.
Nečekaná oáza pro živočichy
Na první pohled mrtvý kus ztvrdlé horniny funguje jako plnohodnotné životní prostředí. „Přítomnost chemosyntetických organismů naznačila aktivní únik uhlovodíků,“ popsali zástupci NOAA ve svém prohlášení k objevu. Pevné okvětní lístky poskytují útočiště pro nejrůznější mořské obyvatele. Útvary obrůstají sasanky, mořské houby, korály i podsadití humři.
Badatelé v okolí první lilie zaznamenali také krevety druhu Alvinocaris, trubkovité červy a bakteriální rohože. Výprava narazila na dně na dvě takové obří struktury. Na druhé dehtové lilii se usídlili další chemosyntetičtí červi, vzácný spirálový korál a několik rozvětvených bambusových korálů.
Expedice přinesla mimořádné množství poznatků. Výzkumná loď našla v jiných částech zálivu i onen vysněný skutečný lodní vrak. Tým potěšil zejména nález vzácného chronometru z plavidla z devatenáctého století. Tým spatřil i chobotnici druhu dumbo v neobvyklém postoji těla.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (oceanexplorer.noaa.gov, kqed).