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Sonar v hloubce 1900 metrů ukázal podivný útvar. Expedice očekávala vrak lodi, místo něj našla obří dehtovou lilii

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Expedice v Mexickém zálivu původně pátrala po ztraceném lodním vraku v hloubce téměř dvou kilometrů. Nasazená ponorka odhalila zcela jiný fascinující úkaz.
Asfaltová sopka Tar lily

Asfaltová sopka Tar lily

Zdroj: FOTO:NOAA Ocean Explorer from USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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