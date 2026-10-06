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Do roztočeného seriálu televize Nova Specialisté naskakuje Richard Krajčo

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Frontman a zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo (foto) získal další hereckou příležitost. Společně s Vincentem Navrátilem se stávají součástí vyšetřovacího týmu v nové, dvanácté řadě krimi seriálu TV Nova Specialisté, která nyní vzniká.
Do roztočeného seriálu televize Nova Specialisté naskakuje Richard Krajčo

Do roztočeného seriálu televize Nova Specialisté naskakuje Richard Krajčo

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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