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České Radiokomunikace v čistém zisku 187 milionů, výnosy z vysílání mírně rostly

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Doplňujeme další informace o byznysových výkonech Českých Radiokomunikací (na fotce ředitel Miloš Mastník) za fiskální rok 2025/2026 (skončil březnu), o kterých jsme referovali již v druhé polovině července. Podnik, který je jedním z největších poskytovatelů digitální infrastruktury, telekomunikačních, datových, mediálních a ICT služeb v Česku, v daném období skončil v čistém zisku 187 milionů korun.
České Radiokomunikace v čistém zisku 187 milionů, výnosy z vysílání mírně rostly

České Radiokomunikace v čistém zisku 187 milionů, výnosy z vysílání mírně rostly

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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