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Televize Nova zdraží v příštím roce TV reklamu o 12 procent

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Vedle chystaného zdražení televizní inzerce na zastupovaných kanálech primáckého Media Clubu (Prima Group, Atmedia, TV Óčko, TV Barrandov, Seznam.cz TV atd.) ke stejnému kroku v roce 2027 přistoupí i televize Nova (majitel PPF). Byť její inflace cen TV reklamy nebude v průměru tak vysoká u Primy.
Televize Nova zdraží v příštím roce TV reklamu o 12 procent

Televize Nova zdraží v příštím roce TV reklamu o 12 procent

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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