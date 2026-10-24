Klempíř chce ušetřit ve fondu audiovize. Filmaři protestují a chtějí zachovat stávající dotace

Ministr kultury Oto Klempíř (foto vlevo; Motoristé sobě) chce změnit stávající systém Státního fondu audiovize (SFA), který má v letošním roce rozpočtové příjmy téměř 2,4 miliardy korun. Kromě jiného chce snížit rozpočtový rámec audiovize o jednu miliardu korun. Filmařské obci se to nelíbí, podle ní navrhované změny povedou k "destrukci české audiovize" a "kolapsu pobídkového systému". Klempíř plánované změny ohlásil v nedávném rozhovoru pro MF Dnes (odkaz zde). Do konce listopadu chce ve sněmovně předložit poslaneckou novelu zákona o audiovizi. Vedle úspor ministr kultury plánuje obměnit představenstvo (15 členů) a převolit členy všech čtyř rad fondu (kinematografie, televize, videohry a animace a infrastruktura; celkem 20 lidí). V současné době 11 členů z 15 v představenstvu jmenuje přímo ministr kultury, členové rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra. Tomu konkrétní jména navrhují filmařské organizace. I to se má změnit, Klempíř chce rozšířit okruh organizací, které budou navrhovat možné kandidáty. Tyto rady by pak měly nově přímo hodnotit předkládané projekty.
Se snahou o úspory ve fondu však Klempíř narazil hned u představenstva SFA. Podle zprávy fondu z pátku 23. října ministr kultury před několika dny žádal snížit plánovanou podporu přibližně o 400 milionů korun v krátkodobé koncepce fondu pro rok 2027. Jak jsme uvedli již dříve, plánovaná podporu české audiovize v příštím roce byla stanovena na 787,5 milionu korun. Vláda na jednání 19. října přerušila projednávání návrhu rozpočtu fondu na rok 2027 a střednědobého výhledu na léta 2028 a 2029.
Snížení podpory o 400 milionů by v reálu představovalo pokles o 51 procent na 387,5 milionů. Podle včera přijatého usnesení představenstva SFA by snížení podpory nepřineslo úsporu státního rozpočtu, protože výše státní dotace je daná zákonem. "Představenstvo SFA setrvává na svém usnesení č. 12/2026 ze dne 2. září, jímž byla schválena krátkodobá koncepce pro rok 2027, která byla zveřejněna dne 15. září. Objem prostředků určených na podporu audiovize ve výši 787,5 mil. korun byl již rozdělen do jednotlivých výzev ve všech čtyřech kategoriích podpory a prezentován odborné veřejnosti. Zároveň konstatuje, že jakákoliv změna nebo snížení této částky by žádnou úsporu do státního rozpočtu nepřinesla, protože minimální výše dotace ze státního rozpočtu na poskytování podpory audiovize je podle platných právních norem stanovena pro 2027 ve výši 228 milionů korun," uvedlo představenstvo fondu. Ministr Klempíř na zaslané dotazy nereagoval.
Navrhované změny se nelíbí oborovým organizacím tuzemské audiovizuální industrie. "Razantní snížení rozpočtu Státního fondu audiovize a novelizace audiovizuálního zákona by vedly k destabilizaci perfektně fungujícího systému a následně k totální destrukci české audiovize," uvádí se v prohlášení, pod které se podepsala řada oborových organizací. Kromě jiných Asociace producentů v audiovizi (předseda představenstva Vratislav Šlajer, na fotce vpravo), Unie filmového průmyslu (předseda představenstva Petr Tichý), Asociace českých kameramanů (prezident Pavel Berkovič), Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (předsedkyně Marta Nováková), Asociace provozovatelů kin, Unie filmových distributorů nebo Česká filmová a televizní akademie (prezident Ivo Mathé).
"Audiovizuální systém funguje a nepotřebuje změnu. Díky úspěšnému výběru audiovizuálních poplatků (2 procenta z výnosů kin, televizí a platforem) a návratnosti pobídkových investic se audiovize z velké části samofinancuje. Každá koruna proinvestovaná na filmových pobídkách se státu časem vrátí zpět. Částka 1,6 miliardy, alokovaná na pobídky, ročně přiláká zahraniční filmové a televizní projekty v řádu desítek miliard korun. Větší část prostředků na selektivní podporu zase pochází z audiovizuálních poplatků, tzn. z prostředků, které generuje audiovize sama ze svých výnosů, nikoli ze státního rozpočtu," uvádí oborové organizace.
"Jakákoliv úspora ve státním rozpočtu pro příští rok je nemožná, protože státní dotace určené pro podporu audiovize jsou mandatorním výdajem státu. Navrhované kroky by vedly i ke kolapsu pobídkového systému. Zákon nyní určuje koeficientem výši investic do pobídek, a tím umožňuje fondu fungovat dlouhodobě a stabilně v horizontu několika let." Změna objemu financí pro fond by vyžadovala změnu zákona o audiovizi, o novele této normy bez podrobností mluvil Klempíř v rozhovoru pro MF Dnes.