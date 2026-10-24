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Klempíř chce ušetřit ve fondu audiovize. Filmaři protestují a chtějí zachovat stávající dotace

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Ministr kultury Oto Klempíř (foto vlevo; Motoristé sobě) chce změnit stávající systém Státního fondu audiovize (SFA), který má v letošním roce rozpočtové příjmy téměř 2,4 miliardy korun. Kromě jiného chce snížit rozpočtový rámec audiovize o jednu miliardu korun. Filmařské obci se to nelíbí, podle ní navrhované změny povedou k "destrukci české audiovize" a "kolapsu pobídkového
Klempíř chce ušetřit ve fondu audiovize. Filmaři protestují a chtějí zachovat stávající dotace

Klempíř chce ušetřit ve fondu audiovize. Filmaři protestují a chtějí zachovat stávající dotace

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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