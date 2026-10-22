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Primácký Media Club zdraží v příštím roce TV reklamu o 14 procent, mění i cílovku

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Televizní inzerce na kanálech Prima Group (PG) a dalších stanicích, zastupovaných společností Media Club (MC; majitel Ivan Zach), zdraží v roce 2027 v průměru o 14 procent. Vyplývá to z nové obchodní politiky MC 2027, kterou dnes před obchodními partnery a odbornými novináři prezentovali zástupci primáckého mediazastupitelství.
Primácký Media Club zdraží v příštím roce TV reklamu o 14 procent, mění i cílovku

Primácký Media Club zdraží v příštím roce TV reklamu o 14 procent, mění i cílovku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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