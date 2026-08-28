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Řidička vjela na přejezd i přes výstrahu přímo před policií. Přišla o peníze i body

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Během dvou hodin zaznamenali pražští policisté celkem šestnáct přestupků týkajících se chování řidičů na železničních přejezdech. Většina se provinila rychlostí, jedna řidička udělala něco horšího. Na přejezd vjela ve chvíli, kdy blikala červená světla.
Řidička vjela na přejezd i přes výstrahu přímo před policií. Přišla o peníze i body

Řidička vjela na přejezd i přes výstrahu přímo před policií. Přišla o peníze i body

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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