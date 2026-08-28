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Autobusy ze středních Čech mířící do Prahy budou kvůli zúžením nabírat zpoždění

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Příští týden se dá s ohledem na konec prázdnin a práce na silnicích očekávat zpožďování autobusových linek na některých příjezdových tazích ze Středočeského kraje do hlavního města. Až půlhodinová zpoždění se podle něj dají kvůli zúžením čekat na vjezdu do Dejvic z Roztocké a na jihu ve směru na Zbraslav.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: PID
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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