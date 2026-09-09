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Zbrojovka posílila ofenzivu. Z Liberce přichází nigerijský křídelník Soliu

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Fotbalovou Zbrojovku Brno posílil na závěr přestupového období nigerijský křídelník Afolabi Soliu. Jednadvacetiletý fotbalista přichází z Liberce na roční hostování bez opce. V minulé sezoně pravidelně nastupoval v základní sestavě Slovanu, v úvodu nového ročníku ale jeho vytížení kleslo.
Zbrojovka posílila ofenzivu. Z Liberce přichází nigerijský křídelník Soliu

Zbrojovka posílila ofenzivu. Z Liberce přichází nigerijský křídelník Soliu

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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