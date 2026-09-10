Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ženy v Brně kandidovaly za SPD, aniž by o tom věděly. Chtěly jen sedět v komisi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z kandidátní listiny hnutí SPD v brněnských Černovicích odstoupily dvě kandidátky, upozornil dnes iRozhlas na síti X. Tajemník úřadu městské části Zdeněk Opálka řekl, že ženy měly za to, že podepisují účast v okrskových volebních komisích.
Ženy v Brně kandidovaly za SPD, aniž by o tom věděly. Chtěly jen sedět v komisi

Ženy v Brně kandidovaly za SPD, aniž by o tom věděly. Chtěly jen sedět v komisi

Zdroj: Daniela Drozdová
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Jak si vybrat poctivý burčák? Experti radí, na co se zaměřit a jak nápoj skladovat
Jak si vybrat poctivý burčák? Experti radí, na co se zaměřit a jak nápoj skladovat
Hřbitov v přírodě. V Medlánkách má vzniknout louka se stromy i kolumbáriem
Hřbitov v přírodě. V Medlánkách má vzniknout louka se stromy i kolumbáriem

V Brně by mohl vzniknout nový hřbitov, který bude vypadat spíš jako park. V Medlánkách má u Kaple věčného...

Povedená rodinka. Matky milenců se pohádaly v hospodě, škopky létaly vzduchem
Povedená rodinka. Matky milenců se pohádaly v hospodě, škopky létaly vzduchem

Škopky ve vzduchu a rozsypané sklo. V brněnské hospodě se zvrtlo rodinné setkání a náruživě se do sebe...

Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary
Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary

S kapybařími mláďaty se letos v brněnské zoologické zahradě roztrhl pytel. Začátkem dubna tam na svět...

Gambijský křídelník Sanyang zamířil ze Slavie na hostování do Artisu Brno
Gambijský křídelník Sanyang zamířil ze Slavie na hostování do Artisu Brno

Brněnský Artis získal dvě posily z pražské Slavie. Na roční hostování přichází jednadvacetiletý gambijský...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.