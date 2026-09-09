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Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě

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Brňané se dočkají nové atrakce. Z nevyužitého pavilonu C na výstavišti se stane domov pro více než 500 druhů živočichů. Akvárium se čtyřmi miliony litrů vody, podmořským tunelem a evropsky rekordní pozorovací stěnou by mělo první návštěvníky přivítat v roce 2028.
Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě

Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě

Zdroj: Green Planet NATIONAL AQUARIUM Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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