Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v EvropěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě
Ukrást dvě plechovky za necelých padesát korun se údajně pokusil třicetiletý muž v brněnském Jundrově. Když...
Festival Meeting Brno slaví mezinárodní úspěch. Jeho zástupci včera v Mnichově převzali prestižní Bavorskou...
Fotbalovou Zbrojovku Brno posílil na závěr přestupového období nigerijský křídelník Afolabi Soliu....
Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na tři hodiny provoz mezi...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Znojemská kriminálka řeší záhadu. Poblíž rakouských hranic ležely lidské kosti
- Muž z Brna ukradl dvě plechovky a skočil do řeky. Myslel, že ostraze uplave
- Z Mnichova přivezli prestižní medaili. Festival Meeting Brno ocenila bavorská vláda
- Zbrojovka posílila ofenzivu. Z Liberce přichází nigerijský křídelník Soliu