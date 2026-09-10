Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Povedená rodinka. Matky milenců se pohádaly v hospodě, škopky létaly vzduchem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Škopky ve vzduchu a rozsypané sklo. V brněnské hospodě se zvrtlo rodinné setkání a náruživě se do sebe pustily dvě matky. Jelikož emoce přímo vřely, vzduchem následně létaly i pivní sklenice. Jeden z milenců, kterých se horká debata týkala, navíc vysklil okno.
Povedená rodinka. Matky milenců se pohádaly v hospodě, škopky létaly vzduchem

Povedená rodinka. Matky milenců se pohádaly v hospodě, škopky létaly vzduchem

Zdroj: Pixabay.com
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary
Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary
Gambijský křídelník Sanyang zamířil ze Slavie na hostování do Artisu Brno
Gambijský křídelník Sanyang zamířil ze Slavie na hostování do Artisu Brno

Brněnský Artis získal dvě posily z pražské Slavie. Na roční hostování přichází jednadvacetiletý gambijský...

Na Pálavě se daří invazivním kaktusům. Jejich likvidace je na dlouhé lokte
Na Pálavě se daří invazivním kaktusům. Jejich likvidace je na dlouhé lokte

V pálavské rezervaci se samovolně šíří invazivní opuncie. Jde o nepůvodní mrazuvzdorný kaktus, jehož...

Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění
Jiří Valoch slaví 80 let v Moravské galerii. Rodák z Brna ovlivnil české umění

Narodil se a studoval v Brně, uznání však získal prvně ve světě. Teoretik, kurátor a umělec Jiří Valoch...

Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě
Brno vyfouklo Praze akvárium. Láká na největší pozorovací stěnu v Evropě

Brňané se dočkají nové atrakce. Z nevyužitého pavilonu C na výstavišti se stane domov pro více než 500...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.