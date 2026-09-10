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Hřbitov v přírodě. V Medlánkách má vzniknout louka se stromy i kolumbáriem

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V Brně by mohl vzniknout nový hřbitov, který bude vypadat spíš jako park. V Medlánkách má u Kaple věčného pramene vyrůst přírodní pietní místo s květnatou loukou, desítkami stromů, vodním prvkem a kolumbáriem. Investiční záměr tento týden schválili brněnští radní.
Hřbitov v přírodě. V Medlánkách má vzniknout louka se stromy i kolumbáriem

Hřbitov v přírodě. V Medlánkách má vzniknout louka se stromy i kolumbáriem

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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