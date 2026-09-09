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Znojemská kriminálka řeší záhadu. Poblíž rakouských hranic ležely lidské kosti

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Při procházce v obci na Znojemsku našel muž lidské ostatky. Původem kostí se nyní zabývají jihomoravští kriminalisté. Snaží se zjistit, o koho šlo, a jak zemřel.
Znojemská kriminálka řeší záhadu. Poblíž rakouských hranic ležely lidské kosti

Znojemská kriminálka řeší záhadu. Poblíž rakouských hranic ležely lidské kosti

Zdroj: CNN Prima NEWS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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