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Comeback Willa Smithe pokračuje. Věčný Mizera točí vraždu ve střežené věznici s hvězdou Michaela

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Nejslavnější oscarová facka mlaskla před čtyřmi lety a její pachatel Will Smith od té doby moc nepracuje, i když téhož večera přebral i svého prvního Oscara. Hvězda Mizerů, kteří roku 2024 v kinech zaváleli i počtvrté, ale konečně rozjíždí nový ambiciózní projekt. V Austrálii začalo natáčení thrilleru Supermax pro Amazon, v němž Smith vyšetřuje vraždu uvnitř přísně střeženého vězení v režii Davida Gordona Greena (moderní trilogie Halloween). Společnost mu dělá řada známých tváří včetně Jaafara Jacksona, hvězdy miliardového životopisu Michael.
Comeback Willa Smithe pokračuje. Věčný Mizera točí vraždu ve střežené věznici s hvězdou Michaela

Comeback Willa Smithe pokračuje. Věčný Mizera točí vraždu ve střežené věznici s hvězdou Michaela

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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