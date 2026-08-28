Comeback Willa Smithe pokračuje. Věčný Mizera točí vraždu ve střežené věznici s hvězdou Michaela

Sedmapadesátiletý Fresh Prince měl za kariéru pár komerčních přešlapů. V prvé řadě odmítl hlavní roli v Matrixu a místo toho přijal steampunkovou westernovou komedii Wild Wild West, která svůj obří rozpočet v kinech nepokryla. Jinak se ale Smith divákům trefoval do nálady a vkusu ve všemožných žánrech a na vrcholu byl ještě roku 2019, kdy hraný Aladin udolal miliardu dolarů a dal zapomenout na finančně i kriticky nepřesvědčivého Blížence. Hercův prestižní status posichrovali třetí Mizerové a biografický Král Richard: Zrození šampionek o Sereně a Venus Williamsových měl být pozlacenou korunovací výjimečné filmové kariéry. Jenže Smith na pódiu před zraky největších tvůrců i producentů praštil Chrise Rocka a budovaná image byla rázem v tahu.
Poslední roky byly pro Smithe především terapeutické, věnoval se duchovní očistě či dokumentární tvorbě a před filmové kamery se vrátil pouze jednou. Mizerové: Na život a na smrt utržili před dvěma lety přes 400 milionů dolarů a naznačili, že zejména Smith do šrotu určitě nepatří (to brunátný Martin Lawrence má pozdní kariéru navázanou výhradně na Bad Boys). Hollywood tak znovu přemítá nad pokračováními k Já, legenda či Hancockovi a Smith míří na Prime Video v novém thrilleru Supermax, kde hraje agenta FBI vyšetřujícího zapeklitý vězeňský zločin. Jeho kolegyni ztvární AnnaSophia Robb, která se výrazněji předvedla na Netflixu v akční krimi Rebel Ridge.
Také další člen zajímavého obsazení se proslavil díky Netflixu; Nicholas Alexander Chavez ztvárnil ve druhé sérii Monster postavu Lylea Menendeze, obviněného spolu s bratrem z brutální vraždy rodičů. Také v Supermax si možná zahraje muže vsazeného do žaláře, ačkoli přesná charakteristika jeho role zatím není k dispozici. Nespecifikované úlohy připadají také na zkušeného Jasona Clarka (Úsvit planety opic) a Jaafara Jacksona. Synovec zesnulé popové superstar Michaela Jacksona si strýce zahrál v letošním životopisu Michael, který po miliardových tržbách dostává pokračování. Supermax je teprve jeho druhou hereckou štací, která jej zavede do prostředí značně odlišného od nahrávacích studií či koncertních sálů.
Režisér David Gordon Green byl podstatnou část kariéry béčkařem s různorodou žánrovou průpravou, ale dohled nad rebootem Halloweenu ho dostal mezi hororovou elitu. To si bohužel sám zkazil tragicky přijatým legacy sequelem Vymítač ďábla: Znamení víry, načež režíroval lehčí komedii Louskáčci. Za scénářem k Supermax stojí dvojice David Weil (Citadel, Invaze) a David Rosen, tvůrce seriálu Maximální potěšení zaručeno. Signály pro Smithův pokračující comeback jsou tedy rozličné, ale minimálně herecké obsazení a téma zaručují snadný streamovací hit.
Zdroj: Movieweb