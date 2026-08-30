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Fyzika rozhodla: T-90M prohrál v průchodnosti terénem s nečekaným lídrem, ale Abrams i Leopard 2 si namazal na chleba

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Jeden fyzikální vzorec rozhoduje o tom, jestli se tank zaboří do bahna, nebo projede. A výsledky překvapí víc než leckterý žebříček „nejlepších tanků světa“.
T-90A

T-90A

Zdroj: Vitaly V. Kuzmin / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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