Zákeřná mikrobiální strategie: Houba se nechá imunitní buňkou polknout. Potom ji doslova sežere zevnitř a nakonec roztrhne, aby unikla

Houba uvnitř imunitní buňky dál spotřebovává živiny, dostane ji do metabolické krize a hostitelská buňka nakonec sama aktivuje protein, který protrhne její membránu. Nové výzkumy navíc ukazují, že nebezpečná nemocniční kvasinka Candida auris dokáže podle dostupné potravy měnit své chování tak, aby v různých částech lidského těla našla výhodný kompromis mezi agresivitou a nenápadností.
Když se lovec stane zásobárnou potravy
Makrofágy patří k základním pěšákům vrozené imunity. Když narazí na cizorodou částici nebo mikroorganismus, obklopí ho svou membránou a uzavřou do váčku zvaného fagosom. Uvnitř pak vytvářejí prostředí, v němž by měl vetřelec zahynout. Pro řadu patogenů je to skutečně konečná stanice.
Kvasinky rodu Candida ale patří mezi organismy, které dokážou tuto obranu komplikovat. Zvlášť pozoruhodná je Candida auris, poprvé popsaná jako lidský patogen v roce 2009. Dnes představuje závažný problém hlavně ve zdravotnických zařízeních. Dokáže dlouhodobě kolonizovat lidskou kůži, přežívat v nemocničním prostředí, šířit se mezi pacienty a některé její kmeny jsou odolné vůči více skupinám antimykotik. CDC ji označuje za houbu schopnou vyvolávat život ohrožující a často multirezistentní infekce především u těžce nemocných pacientů.
Jednou z jejích zvláštních schopností je přežívání uvnitř makrofágů. Právě tam se odehrává souboj, který na první pohled připomíná boj o kyslík v uzavřené místnosti. Jen místo kyslíku se soupeří o glukózu.
Houba začne svému vězniteli ujídat energii
Glukóza není pro makrofág jen obyčejná potrava. Aktivované imunitní buňky na ní silně závisejí, protože glykolýza jim umožňuje rychle získávat energii potřebnou k obranné reakci. Pokud začne uvnitř stejného prostoru růst mikroorganismus, který glukózu také intenzivně spotřebovává, vznikne metabolická konkurence.
Práce publikovaná letos v Nature Communications ukázala, že infekce druhy Candida albicans a Candida auris může makrofágy vystavit právě takovému glukózovému hladovění. Jak dostupné zásoby mizí, mění se fungování mitochondrií a postupně dochází k poškození buněčné membrány. Výzkumníci přitom zjistili, že nejde jen o pasivní důsledek toho, že buňce „dojde palivo“. Do hry vstupuje konkrétní protein hostitele: NINJ1.
A právě tady dostává celý mechanismus téměř paradoxní podobu. Houba nemusí membránu svého věznitele jednoduše mechanicky roztrhnout. Metabolický stres aktivuje vlastní buněčný mechanismus makrofágu.
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Protein NINJ1 funguje jako poslední bourací četa
NINJ1, neboli nerve injury-induced protein 1, byl v posledních letech identifikován jako jeden z klíčových vykonavatelů takzvaného plasma membrane rupture – závěrečného protržení plazmatické membrány při některých typech buněčné smrti.
Za normálních okolností jde o součást biologického systému hostitele. Při infekci se však tento mechanismus může obrátit proti němu.
Výzkumníci porovnávali běžné makrofágy s buňkami, kterým gen pro NINJ1 chyběl. U Candida auris byla absence NINJ1 spojena s výrazně menším poškozením membrány. Autoři jej označují za dosud jediný identifikovaný hostitelský faktor, který při infekci C. auris tento typ poškození makrofágu řídí.
U příbuzné Candida albicans šli ještě dál. Ukázali, že NINJ1 podporuje skutečný únik houby z makrofágu. Když protein chyběl, některé kmeny zůstávaly uvnitř buněk podstatně déle. V běžných makrofázích se naopak po protržení membrány dostávaly ven a pokračovaly v růstu. U C. auris letošní experimenty přímo dokazují zásadní roli NINJ1 při poškození makrofágu; přímý experimentální důkaz NINJ1 jako mechanismu samotného úniku byl v této práci proveden především u C. albicans.
Rozdíl je důležitý. Z atraktivního obrazu „houba donutí buňku, aby jí otevřela dveře“ nelze automaticky udělat totožný mechanismus pro všechny druhy Candida. Data však ukazují širší princip: metabolické vyhladovění hostitelské buňky může aktivovat její vlastní aparát pro destrukci membrány.
Candida auris navíc pozná, kde se právě nachází
Ještě zajímavější vrstvu přidala studie zveřejněná 24. srpna 2026 v Nature Microbiology. Výzkumníci z Monash University a dalších institucí ukázali, že Candida auris nereaguje na lidské tělo jednotným způsobem. Sleduje, jaké zdroje uhlíku má kolem sebe, a podle nich mění vlastní morfologii, přilnavost i to, jak silnou reakci imunitního systému vyvolává.
V prostředí bohatém na glukózu, které připomíná krevní oběh, zůstávala houba převážně v kvasinkové formě, omezovala některé nápadné znaky virulence a vyvolávala poměrně slabou reakci makrofágů. Aktivace inflammasomu NLRP3 a produkce některých zánětlivých signálů byly nízké.
To může znít nelogicky. Proč by úspěšný patogen tlumil vlastní „zbraně“?
Protože maximální agresivita není vždy nejlepší strategií. Pokud výrazné povrchové struktury nebo změny tvaru upozorní imunitu, může být pro mikroorganismus výhodnější chovat se nenápadněji. Autoři studie popisují právě takový kompromis: C. auris dokáže regulovat virulentní vlastnosti tak, aby získala výhodu, ale zároveň nevyvolala zbytečně silnou obrannou reakci.
Na kůži se ale chová jinak
Lidská kůže nabízí jiné živiny než krev. Namísto nadbytku glukózy zde houba častěji naráží například na laktát, aminokyseliny, lipidy a další zdroje uhlíku, které nelze jednoduše fermentovat.
Když vědci pěstovali C. auris právě na takových zdrojích, u části kmenů se objevovala výraznější filamentace a zvyšovala se produkce adhezivních struktur, tedy molekul umožňujících přichycení. Současně však houba začala být pro makrofágy nápadnější. Imunitní buňky produkovaly více IL-1β a dalších zánětlivých signálů.
Výsledkem je pozoruhodná výměna výhod. Vlastnosti, které mohou pomáhat C. auris držet se na kůži nebo površích a vytvářet biofilmy, současně zvyšují pravděpodobnost, že si jí imunita všimne. V prostředí bohatém na glukózu se naopak část těchto znaků utlumí a houba může být méně nápadná.
Patogen tedy nemá jeden univerzální „režim útoku“. Jeho chování se přizpůsobuje prostředí, v němž právě žije.
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Jeden z nejpodivnějších výsledků přinesla obyčejná aminokyselina
Výzkum NINJ1 přinesl ještě jedno překvapení. Vědci se pokoušeli zjistit, zda lze makrofágy před následky glukózového hladovění chránit.
Přidání další glukózy sice pomohlo buňkám, jenže mělo zřejmý problém: glukóza zároveň vyhovuje samotné houbě. Potom výzkumníci vyzkoušeli alanin.
A ten chránil membrány makrofágů před poškozením dokonce účinněji než stejné koncentrace dodané glukózy. Efekt přitom zřejmě nezávisel na tom, že by alanin sloužil jako alternativní palivo. Fungovala totiž i forma alaninu, kterou buňky téměř neumějí metabolicky využít. Experimenty naznačily, že alanin brání shlukování molekul NINJ1 do struktur potřebných k protržení membrány. Účinek se projevil u makrofágů napadených C. albicans, C. auris i C. glabrata.
To ovšem neznamená, že vznikla nová léčba kandidózy založená na alaninu. Výsledky pocházejí především z buněčných experimentů a část mechanismu byla studována také na myších. NINJ1 navíc není jednoduše „špatný protein“, který by bylo možné bez následků vypnout. Ruptura membrány může podporovat šíření patogenu, ale současně uvolňuje signály, které pomáhají mobilizovat zánětlivou reakci. U různých infekcí proto může mít potlačení NINJ1 velmi rozdílné následky.
Infekce je také válka o metabolismus
Představa infekce jako přímého boje mezi útočícím mikroorganismem a imunitními zbraněmi je příliš jednoduchá. Patogen a hostitel žijí alespoň část času ve stejném chemickém prostředí. Potřebují stejné živiny, reagují na jejich nedostatek a mohou si navzájem měnit metabolické podmínky.
Candida auris tento princip ukazuje mimořádně názorně. Podle dostupných živin dokáže upravit své vlastnosti a míru, s jakou na sebe upozorňuje imunitu. Uvnitř makrofágů se zároveň střetává s hostitelskou buňkou o energetické zdroje. Když metabolický tlak překročí určitou hranici, může do hry vstoupit NINJ1 a protrhnout membránu buňky, která měla houbu původně zadržet.
Makrofág tedy nemusí prohrát proto, že by jej patogen jednoduše přemohl silnější zbraní. Někdy stačí, aby mu spotřeboval zdroj, bez něhož nedokáže udržet vlastní metabolismus – a následná destrukce přijde zevnitř.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI POD MIKROSKOPEM
Zdroje: Nature Microbiology – Candida auris uses nutrient sensing to modulate virulence and host immune responses [1], Nature Communications – Infection-induced glucose starvation triggers NINJ1-dependent macrophage lysis and Candida escape [2], CDC – Clinical Overview of Candida auris [3], CDC – About C. auris [4]