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Syn Ondřeje Havelky je jeho dokonalou mladší verzí: 17letý Hugo podle fanoušků vyrostl neuvěřitelně rychle

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Syn Ondřeje Havelky vyrůstal v hudebním prostředí, přesto nepůsobí jako někdo, kdo by spoléhal jen na rodinné jméno. Za známým příjmením je hlavně dlouhodobý kontakt s muzikou a prostředím, kde se talent nedá jen předstírat.
Fotografie Ondřeje Havelky a Huga Kovácse

Fotografie Ondřeje Havelky a Huga Kovácse

Zdroj: Foto: NextFoto, Ondřej Havelka a Hugo Kovács na premiéře filmu Godzilla II Král monster
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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