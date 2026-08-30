Syn Ondřeje Havelky je jeho dokonalou mladší verzí: 17letý Hugo podle fanoušků vyrostl neuvěřitelně rychle

Syn Ondřeje Havelky už dávno není jen potomkem slavného otce. Sedmnáctiletý Hugo Kovács se úspěšně prosazuje jako muzikant, hraje v kapele své sestry a necítí se být typickým představitelem své generace.
V redakci In-Lifestyle nás zaujalo, že vedle známého jména Ondřeje Havelky se stále častěji skloňuje i jeho syn Hugo Kovács. Mladý muzikant si totiž postupně buduje vlastní cestu a ukazuje, že talent v jeho případě rozhodně není náhoda. Přestože je mu teprve sedmnáct let, už má za sebou několik zajímavých projektů a získává si pozornost nejen svým uměním, ale i osobitým vystupováním. Podívali jsme se proto na to, čemu se dnes věnuje a kde jste ho už mohli vidět či slyšet.
Hudba u Havelků byla každodenní chleba
Hugo Kovács se narodil v roce 2009, a letos tak slaví sedmnáct let. Umělecké prostředí mu bylo od dětství blízké a hudba je jeho největší vášní. Studuje klavír a bicí na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Jeho starší sestrou je zpěvačka a herečka Rozálie Havelková, v jejíž kapele si také hru na bicí zdokonaluje.
„Brášku miluju. Je to můj asi nejbližší člověk. Spojuje nás i vášeň pro hudbu. Nestačím se divit, jak se v muzice orientuje,“ řekla o svém bratrovi pro iDnes. A Hugo naopak přiznal, že sestra je pro něj velkým vzorem nejen v hudbě, ale i v životě.
Syn Ondřeje Havelky a režisérky Alice Kovácsové má však za sebou už také jednu výraznou dabingovou zkušenost. V animovaném filmu Život k sežrání propůjčil svůj hlas hlavnímu hrdinovi Benovi.
„Zpočátku to bylo hodně těžké, ale po pár frekvencích už jsem se ohromně bavil,“ zavzpomínal na dabingovou práci ve studiu. Kromě dabingu se věnuje hudbě, hře na několik nástrojů a vystupuje i na koncertech po boku svého otce. V médiích několikrát zaujal také svým osobitým stylem oblékání, který se nebojí kombinovat s elegancí připomínající právě Ondřeje Havelku.
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Ačkoliv je velmi mladý, od svých vrstevníků se v mnoha ohledech liší, a jak sám říká, není zrovna typickým představitelem své generace. Raději než sociálním sítím dává přednost hudbě, kultuře a starším filmům. Právě díky tomu ho mnozí přirovnávají k jeho otci, který je známý svou láskou k prvorepublikové hudbě, swingu a eleganci. Ondřej Havelka se synem občas vystupuje také na veřejnosti a je zřejmé, že na jeho talent může být právem hrdý.
Foto: NextFoto, Rozálie Havelková a Hugo Kovács na premiéře filmu Život k sežrání
Vedle uměleckých úspěchů se však Hugo už několik let potýká i s nechtěnou mediální pozorností kvůli tvrzení Dominiky Gottové, která je přesvědčena, že je nemanželským synem Karla Gotta. Svou domněnku poprvé zveřejnila v roce 2021 a opakovala ji i později. Jak však mimo jiné uvedla
CNN Prima News, žádný důkaz pro svou domněnku nikdy nepředložila. Hugo se ke spekulacím vyjádřil jednoznačně a dal najevo, že se nezakládají na realitě. Nutno podotknout, že čím je syn Ondřeje Havelky starší, tím více se mu podobá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Syn Ondřeje Havelky je jeho mladší verzí: Hugo si navíc vybral stejnou cestu hudebníka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.