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Co bude s Haasem? Je těžké pochopit, čeho chce Gene dosáhnout

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Americký Haas je od svého vstupu do formule 1 v roce 2016 nejmenším týmem a pracuje také s nejmenším rozpočtem. Dlouhé roky se spoléhá na odběr povolených dílů od Ferrari a jeho výsledky často závisí na výkonnosti stáje z Maranella.
Co bude s Haasem? Je těžké pochopit, čeho chce Gene dosáhnout

Co bude s Haasem? Je těžké pochopit, čeho chce Gene dosáhnout

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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