Martina Navrátilová na Štvanici: tři hodiny vzpomínání s Kodešem a Sukovou den po telefonátu Pálovi

Když v létě 1986 vstoupila na centrkurt ostrova Štvanice v dresu amerického týmu, stála proti ní celá tíha doby. Emigrantka, která se vrátila jedenáct let po odchodu, aby hrála Fed Cup proti vlastní zemi. Publikum ji tehdy přivítalo ovacemi, které nepatřily soupeřce, ale dceři, jež se vrátila domů. Teď, o čtyři dekády později, přišla znovu. Ne jako hráčka, ne jako soupeřka. Přišla se podívat na místo, kde český tenis staví svou paměť, a kde na ni čekali Jan Kodeš a Helena Suková.
Telefonát, který spustil návštěvu
Celé to začalo hovorem s Petrem Pálou, prvním místopředsedou Českého tenisového svazu. Přesný obsah telefonátu zůstává soukromý, ale kontext mluví jasně: svaz už od jara 2026 veřejně komunikoval, že chce návrat turnaje Livesport Prague Open na Štvanici propojit s poctou aktérkám legendárního finále Fed Cupu 1986, a že s Navrátilovou o její účasti jedná. Den po Pálově telefonu stála na centrkurtu.
Nebyl to předem avizovaný ceremoniál. Oficiální vzpomínková akce ke čtyřicátému výročí proběhla už 26. července během turnaje a Navrátilová se do ní zapojila pouze videovzkazem. V něm mluvila o letišti, o rodičích, o publiku, o svobodě. A o tom, že se těší, až se zase vrátí. Následná osobní návštěva tak vypadá spíš jako soukromé doplnění, domluva, která vznikla rychle, protože místo i lidé byli připraveni.
Tři hodiny na centrkurtu, kde se psaly dějiny
Navrátilová strávila na Štvanici podle dostupných informací zhruba tři hodiny. S Kodešem, ikonou spojenou se Štvanicí jako žádný jiný český tenista, a se Sukovou, která v roce 1986 stála na druhé straně sítě jako členka československého týmu. Přesný průběh setkání zůstává neveřejný, ale okruhy témat se dají odvodit z toho, co obě ženy říkaly v souvislosti s výstavou k výročí:
- Atmosféra finále 1986 a reakce publika
- Navrátilové návrat po emigraci a politický náboj zápasu
- Dobové artefakty, které jsou dnes součástí vznikající expozice
- Širší historie českého tenisu a jeho místo na Štvanici
Kontrast mezi oběma návštěvami je přitom obrovský. V roce 1986 šlo o soutěžní událost s bezpečnostními opatřeními, mezinárodním zájmem a politickým podtextem. V roce 2026 jde o nesoutěžní, vzpomínkovou procházku areálem, kde se rodí tenisové muzeum.
Síň slávy: od výstřižků po raketu Sukové
Navrátilová nepřišla do prázdného prostoru. Na Štvanici už od července funguje výstava k Poháru federace 1986 v prostorách budoucí Síně slávy českého tenisu. Sbírka je zatím komorní, ale autentická: originální novinové výstřižky, pozvánky, vstupenky, hotelový účet z roku 1986, podepsané skleničky, poháry, brožura, fotografie, plakát i taška z tehdejšího turnaje. Suková věnovala svou raketu.
Český tenisový svaz přitom už v dubnu 2025 oznámil, že obnova centrkurtu má zahrnovat i vznik stálé síně slávy československého a českého tenisu. Datum trvalého otevření pro veřejnost zatím nebylo vyhlášeno, dosud šlo o eventový režim přístupný návštěvníkům turnaje. Sbírka se ale rozrůstá o dary dalších českých legend.
Od velkých tenisových muzeí typu Wimbledon nebo Roland Garros se štvanický projekt liší měřítkem i filozofií. Nestaví na institucionální sbírce budované desítky let, ale na osobních darech a autentických předmětech z konkrétních momentů české tenisové historie. Právě to mu dává intimitu, kterou velká muzea nemají.
Štvanice jako živá adresa, ne mrtvá kulisa
Návštěva Navrátilové je signálem, který přesahuje nostalgii. Štvanice se pod novým vedením svazu mění z místa, kam se jezdí vzpomínat jednou za dekádu, v adresu, kam chce český tenis své legendy vracet pravidelně. Turnaj Prague Open se sem vrátil, centrkurt prochází renovací, vzniká expozice. A legendy přijíždějí: Suková, Mandlíková, Maršíková, Holíková-Musilová. Teď i Navrátilová.
Další velkou tenisovou událostí v Praze bude daviscupový duel Česko–USA, který se 18.–19. září 2026 odehraje v O2 areně pod vedením kapitána Tomáše Berdycha. V oficiálních materiálech k zápasu zatím není zmínka o žádné roli Navrátilové ani o doprovodném programu na Štvanici. Ale po tom, co se odehrálo v posledních týdnech, by překvapením bylo spíš to, kdyby se neobjevila.
Štvanice v roce 1986 byla kulisou jednoho z nejemotivnějších momentů českého sportu. V roce 2026 se z kulisy stává domov. A Navrátilová tam zjevně ví cestu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář