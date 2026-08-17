Kouč Artisu Nádvorník střílí do rozhodčích: Ovlivnili zápas, pravidla si vykládáme jinak

Neděle 16. srpna 2026, 4. kolo Chance Ligy. Baník vede od osmé minuty 1:0 a Artis se celý zápas snaží odpovědět. Třikrát se mu to zdánlivě podaří: jednou neuznaným gólem pro ofsajd, podruhé neuznaným gólem pro faul, potřetí nařízením penalty, kterou vzápětí video zruší. Výsledek? Porážka 0:1 a jeden bod po čtyřech kolech. Trenér Roman Nádvorník po závěrečném hvizdu nemlčel. Podle jeho pozápasového vyjádření rozhodčí odvedli „velice špatnou“ práci a pravidla si obě strany vykládají zásadně jinak. Žlutou kartu za to dostal ještě na lavičce.
Tři momenty, které Artisu smazaly šanci
Chronologie mluví jasně. V 11. minutě Artis skóroval, ale VAR gól odvolal pro ofsajd. Podle Nádvorníka šlo o situaci, kdy hráč v ofsajdové pozici neměl aktivní vliv na hru a brankáři neclonil výhled. Těsně před přestávkou přišel druhý neuznaný gól, tentokrát kvůli faulu na ostravského obránce Michala Frydrycha. A v 67. minutě sudí nejprve nařídil penaltu po zákroku na Boulu, jenže po přezkumu u monitoru verdikt stáhl s odůvodněním, že Boula Pospíšila nezasáhl.
Tři momenty, tři potenciální změny skóre, třikrát nula. Nádvorník nestřílí do abstraktní „tendence“, ukazuje na konkrétní situace zapsané v oficiálním reportu utkání.
Co říká pravidlo o pasivním ofsajdu
Jádro sporu se točí kolem první neuznané branky. Nádvorník tvrdí, že hráč v ofsajdové pozici brankáři neclonil výhled ani jinak neovlivnil soupeře. Pravidla IFAB mu dávají prostor pro argument, ale jen do určité míry.
Pravidlo 11 říká, že samotná ofsajdová pozice není přestupek. Trest přichází teprve tehdy, když se hráč aktivně zapojí: jasně cloní výhled soupeři, pohybem zasáhne do jeho schopnosti hrát míč, nebo se pokusí míč zahrát sám. Zároveň pravidlo 12 rozlišuje mezi pouhým zaujmutím pozice a vědomým blokováním dráhy protihráče: hráč má právo stát na svém místě, ale nesmí soupeře bez možnosti hrát míč zadržet nebo vychýlit z pohybu.
Hranice mezi „stojí tam“ a „jasně cloní“ je v praxi tenká. Bez veřejného expertního videorozboru první situace nelze s jistotou říct, zda rozhodčí pravidlo aplikovali správně, nebo ho přetáhli. Spor zůstává otevřený.
Co může Artis udělat, a co ne
Emoce jsou jedna věc, procesní možnosti druhá. Podle Procesního řádu FAČR může klub podat protest do 24 hodin od poledne dne následujícího po utkání. Důvodem může být zjevné porušení pravidel rozhodčím s rozhodujícím vlivem na výsledek.
Háček je v jedné větě řádu: protest směřující proti faktickému rozhodnutí rozhodčího bude zamítnut. Nestačí tedy nesouhlasit s výkladem situace. Artis by musel tvrdit, a doložit, že šlo o zjevné porušení pravidel, ne jen o jiný úhel pohledu na ofsajdovou pozici.
- Protest: možný, ale úzce ohraničený, jen zjevné porušení pravidel, ne nesouhlas s výkladem
- Disciplinární řízení proti rozhodčím: zahajuje komise rozhodčích, ne klub
- Stížnost na výkon sudích: lze podat, ale nemá vliv na výsledek
K 17. srpnu 2026 nebylo veřejně dohledáno žádné oficiální stanovisko komise rozhodčích ani zahájení disciplinárního řízení.
Hrozí Nádvorníkovi trest?
Žlutá karta po utkání je signál, že konflikt s rozhodčími se propsal do oficiálního zápisu. Otázka je, zda přijde něco navíc. Disciplinární řád FAČR účinný od léta 2026 u zvlášť hrubého znevážení jména fotbalu ve veřejném prostoru připouští důtku, zákaz činnosti až na dva roky nebo pokutu do 500 tisíc korun. V praxi bývají tresty výrazně nižší; letos v dubnu padl za vulgární urážku rozhodčích během utkání zákaz na čtyři soutěžní zápasy a pokuta 3 000 korun.
Nádvorníkova kritika je ostrá, ale formulačně se drží v rovině nesouhlasu s výkladem pravidel. Zda to disciplinárka vyhodnotí jako legitimní názor, nebo jako překročení hranice, záleží na přesném znění výroků i na tom, jestli vůbec někdo podá podnět.
Druhá strana lavičky
Zajímavé je, že ani Baník z výhry nejásal. Trenér Roman Skuhravý zápas označil za „ošklivý“, přiznal velké mentální trápení mužstva a řekl, že takhle se dlouhodobě vyhrávat nedá. Tři body bere, kvalitu hry ne.
Artis zůstává po čtyřech kolech na jednom bodu a Nádvorníkova frustrace má konkrétní aritmetiku: tři odvolané momenty v jednom zápase, z nichž každý mohl změnit skóre. Jestli šlo o správnou aplikaci pravidel, nebo o jejich přetažení, zatím neřekl nikdo s razítkem FAČR.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl