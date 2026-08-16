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Španělská média informují, že Sainz v týdnu prodlouží kontrakt

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Budoucnost Carlose Sainze stále zůstává nevyřešená, protože Španěl neskrývá velkou nespokojenost se situací, do které se Williams dostal, a údajně by měl hledat způsoby, jak z Grove odejít.
Španělská média informují, že Sainz v týdnu prodlouží kontrakt

Španělská média informují, že Sainz v týdnu prodlouží kontrakt

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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